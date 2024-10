Prime Gaming, ecco i giochi gratis di ottobre 2024

Amazon ha svelato ufficialmente i nuovi giochi gratis in arrivo su Prime Gaming per il mese di ottobre 2024, distribuiti come sempre su cadenza settimanale.

Ogni mese gli utenti iscritti al servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon) possono infatti approfittare di tanti nuovi giochi gratis da riscattare: questo mese ci sono diverse proposte decisamente interessanti.

In questi giorni sono stati già pubblicati i primi giochi gratis di ottobre, ma ora arrivano finalmente aggiornamenti sulla release completa.

Senza ulteriori indugi vi proponiamo la lista completa con tutti i giochi gratis in arrivo (tramite IGN US):

Prime Gaming: giochi gratis ottobre 2024

Disponibile da ora

Hive Jump 2: Survivors (GOG)

Scarf (Amazon Games App)

Tomb Raider: Legend (GOG)

The Eternal Cylinder (Epic Games Store)

Spirit of the North (Epic Games Store)

No Straight Roads (Epic Games Store)

BioShock Remastered (GOG)

Doom Eternal (Microsoft Store)

DreadOut 2 (Amazon Games App)

Ghostbusters: Spirits Unleashed – Ecto Edition (Epic Games Store)

Priest Simulator: Vampire Show (Epic Games Store)

The Gap (Amazon Games App)

17 ottobre

Mystery Box: Hidden Secrets (Legacy Games)

Vlad Circus: Descend Into Madness (Amazon Games App)

Through the Darkest of Times (Amazon Games App)

Killing Floor 2 (Epic Games Store)

Zombies Ate My Neighbours and Ghoul Patrol (Amazon Games App)

24 ottobre

Pumpkin Jack (GOG)

The Gunk (GOG)

Stasis: Bone Totem (Epic Games Store)

Gargoyles Remastered (Amazon Games App)

Monster Train (GOG)

Morbid: The Seven Acolytes (Epic Games Store)

31 ottobre

A Plague Tale: Innocence (GOG)

Death’s Door (Epic Games Store)

Haunted Hotel: Personal Nightmare – Collector’s Edition (Amazon Games App)

Scorn (GOG)

Coromon (GOG)

Durante tutto il mese di ottobre 2024 saranno dunque disponibili ben 27 giochi gratis da riscattare.

Grazie a Prime Gaming non sarà necessario alcun acquisto aggiuntivo per poter approfittare di questa occasione, ma basterà semplicemente assicurarvi di essere iscritti all'omonimo servizio in abbonamento di casa Amazon.

Vi terremo ovviamente informati come sempre non appena saranno disponibili per il download: nel frattempo, potete ingannare l'attesa recuperando i giochi gratuiti di Epic Games Store.

Infine, ecco la raccolta di tutti i giochi resi a disposizione gratis da Epic Games Store, dal 2018 ad oggi, nella solita iniziativa settimanale dello store digitale.