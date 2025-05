Prime Gaming, disponibili 4 nuovi giochi gratis di maggio

Come ogni nuovo weekend, anche oggi è arrivato il momento di riscattare nuovi giochi gratis su Prime Gaming: da questo momento potete approfittare di altri 4 titoli in omaggio, da scaricare subito sui vostri PC.

Vi ricordo che si tratta di uno dei tanti benefici proposti per gli utenti iscritti ad Amazon Prime: ogni mese potete riscattare tantissimi giochi gratuiti, proposti su cadenza settimanale durante ogni fine settimana.

Tra i nuovi omaggi settimanali segnaliamo in particolar modo Blood Omen 2, secondo capitolo della saga che anticipa gli eventi narrati nell'apprezzata duologia Soul Reaver.

Di seguito trovate l'elenco completo con i nuovi omaggi settimanali, dove troverete inclusi anche i rispettivi link per procedere con il riscatto:

Prime Gaming: giochi gratis del 16 maggio 2025

Inizialmente tra i giochi gratuiti previsti per questa settimana doveva esserci anche Golf With Your Friends, ma Amazon ha svelato recentemente l'intenzione di rinviare il lancio di questo titolo gratuito, che potrete invece aggiungere alla vostra collezione solo dal weekend del 29 maggio.

Ben tre dei quattro nuovi giochi gratuiti dovranno essere riscattati sullo store GOG: naturalmente non è necessario alcun tipo di acquisto aggiuntivo, ma solo assicurarvi di essere già iscritti con un account.

Endless Legend Definitive Edition potrà invece essere scaricato direttamente dall'apposita app per i giochi offerti da Amazon.

Non dovete fare altro che fare clic sui relativi link che trovate nell'elenco, accedere al vostro account iscritto ad Amazon Prime e seguire le istruzioni per procedere con il riscatto.

Avrete tempo fino al 18 giugno 2025 per riscattare i vostri nuovi omaggi, con l'unica eccezione di Saints Row Gat Out of Hell che resterà valido fino al 16 luglio 2025.

Come sempre, vi consiglio di procedere il prima possibile, anche se non avete intenzione di scaricare i titoli in questo istante: una volta completata l'operazione, tutti i giochi resteranno gratis per sempre.