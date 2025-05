Prime Gaming, ecco i giochi gratis di maggio 2025

Amazon ha svelato ufficialmente la lista completa con tutti i giochi gratis che potremo riscattare nel corso di questo mese su Prime Gaming, come sempre su cadenza settimanale e solo a partire dai rispettivi fine settimana.

Tutti gli utenti iscritti ad Amazon Prime hanno infatti diritto a un grande catalogo di giochi da scaricare su PC — anche se questo mese ci sarà anche una sorpresa per Xbox — e che resteranno vostri per sempre, ovviamente dopo aver effettuato il riscatto.

La lista completa include 21 nuovi giochi gratis da riscattare: di seguito troverete la lista completa, come svelata sul Prime Gaming Blog:

Prime gaming: giochi gratis di maggio 2025

Disponibili ora

8 maggio

Wolfenstein II: The New Colossus Digital Deluxe Edition | Xbox + Microsoft Store

Amnesia: Rebirth | Epic Games Store

Hypnospace Outlaw | GOG

Doors — Paradox | Epic Games Store

15 maggio

Saints Row: Gat out of Hell | GOG

ENDLESS Legend Definitive Edition | Amazon Games App

Golf with Your Friends | GOG

Legacy of Kain: Blood Omen 2 | GOG

Mail Time | GOG

22 maggio

Thief 2: The Metal Age | GOG

Everdream Valley | Amazon Games App

Chessarama | Epic Games Store

The Lost Ashford Ring | Legacy Games

29 maggio

Samurai Bringer | Amazon Games App

Trinity Fusion | Amazon Games App

Masterplan Tycoon | Amazon Games App

Liberté | Epic Games Store

Le distribuzioni di maggio iniziano dunque con due grandi videogiochi di Star Wars, in vista dell'imminente Star Wars Day che si svolgerà come sempre il 4 maggio.

Potete iniziare a riscattare i primi omaggi gratuiti facendo clic sui rispettivi link che trovate nell'elenco e seguendo le relative istruzioni, ma vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena potrete scaricare i nuovi giochi mensili.

Vi segnalo solo che The Invisible Hand potrebbe in realtà essere già in vostro possesso: Prime Gaming aveva infatti già rilasciato questo titolo nel corso dello scorso anno.