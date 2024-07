Prime Gaming, disponibili 3 nuovi giochi gratis di luglio: c'è Baldur's Gate

Amazon Prime Gaming ha appena reso disponibili i nuovi giochi gratis da riscattare per tutti i suoi utenti abbonati: da questo momento potete aggiungere alla vostra raccolta ben 3 titoli da scaricare su PC.

Si tratta come ormai noto di uno dei tanti vantaggi offerti dal servizio in abbonamento che, oltre ad offrire diversi servizi e le consegne gratuite su tantissimi prodotti, offre ogni mese giochi gratuiti distribuiti su cadenza settimanale (trovate tutti i dettagli su Amazon).

Questa settimana abbiamo anche assistito a tre omaggi a sorpresa, ormai non più disponibili, distribuiti per festeggiare il Prime Day: da oggi si torna dunque con i consueti giveaway del weekend.

I nuovi giochi che invece potete aggiungere alla vostra raccolta grazie a Prime Gaming sono Maneater, Youtubers Life 2 e Baldur's Gate: Enhanced Edition, primo capitolo dell'amatissima saga di giochi di ruolo.

Baldur's Gate Enhanced Edition è sicuramente il titolo più interessante di questa nuova line-up, soprattutto grazie al successo ottenuto dal terzo capitolo: si tratta di un'edizione migliorata del leggendario RPG del 1998, con oltre 60 ore di gioco e che include tutte le espansioni uscite in precedenza.

Maneater è invece un bizzarro action RPG open world che vi metterà nei panni di uno squalo: dovrete crescere e attaccare quanti più nemici possibili, sia umani che animali, per vendicarvi di un crudele pescatore che vi ha sfigurato e ucciso la madre.

Infine, Youtubers Life 2 è il gioco perfetto per chi vuole diventare un influencer: si tratta di un simulatore di vita in cui dovrete fare di tutto per accrescere la vostra reputazione, anche stringendo amicizie o relazioni romantiche.

Per riscattare Maneater avrete bisogno di un account su Epic Games Store, mentre Youtubers Life 2 e Baldur's Gate sono disponibili tramite l'apposita Amazon Games App: potete procedere al riscatto su Prime Gaming seguendo le pagine ufficiali che troverete di seguito.

Maneater resterà disponibile fino al 18 settembre, Youtubers Life 2 fino al 16 ottobre e Baldur's Gate rimarrà riscattabile fino al 17 agosto. Ovviamente, una volta aggiunti alle vostre raccolte, resteranno vostri per sempre.

Restando in tema di giochi gratis, dato che per uno di questi titoli avrete comunque bisogno di Epic Games Store, vi ricordiamo che sono già disponibili i nuovi omaggi settimanali.