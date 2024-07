Epic Games Store, due nuovi giochi gratis di oggi tra sale arcade e horror

Proseguono anche oggi i regali settimanali di Epic Games Store, che questa volta ha deciso di proporre a tutti i suoi utenti ben 2 nuovi giochi gratis.

In maniera simile a quanto già proposto da Xbox Game Pass (che trovate scontato su Amazon) il negozio digitale vi permette di scoprire ogni settimana nuovi giochi gratis, ma senza bisogno di effettuare alcun tipo di acquisto e che resteranno vostri per sempre dopo averli riscattati.

Dopo esserci divertiti con i Floppy Knights nella scorsa settimana, questa volta ci toccherà esplorare le sale giochi e affrontare un'avventura survival horror in prima persona: i nuovi giochi gratis settimanali sono infatti Arcade Paradise e Maid of Sker, già disponibili per il riscatto da adesso.

Di seguito trovate la descrizione ufficiale di Arcade Paradise, proveniente direttamente dalla pagina del gioco:

«Ti diamo il benvenuto ad Arcade Paradise: l'avventura arcade in stile retrò anni '90. Giocherai nei panni di Ashley, che ha appena ricevuto le chiavi della lavanderia di famiglia. Ma anziché lavare i panni e portare avanti l'attività, decidi di trasformarla in una fantastica sala giochi»

Di seguito, invece, troverete la sinossi di ciò che vi attende in Maid of Sker:

«Maid of Sker è un cosiddetto "survival horror", giocato in prima persona, ambientato in un hotel remoto, che racconta una macabra storia del folklore britannico. Affronta gli incubi dei Quiet Men. Quando arrivano, non farti prendere dal panico, non respirare nemmeno».

Scaricare giochi gratis su Epic Games Store: come fare

Per scaricare i nuovi titoli gratuiti su Epic Games Store, non dovete far altro che raggiungere la pagina dei giochi gratis del negozio e, dopo aver effettuato il login coi vostri dati, cliccare sul prodotto che vi interessa e acquistarlo.

La finestra che si aprirà sul vostro browser riepilogherà i dettagli del vostro ordine, il cui costo ammonterà a zero euro.

Premete il tasto verde “effettua l’ordine” in basso a destra e in seguito “accetta” per completare il riscatto e associare per sempre il gioco al vostro profilo, come nei casi dei normali acquisti.

Riassumendo:

Accedete a questo link su Epic Games Store Assicuratevi di aver fatto login sul vostro profilo. Andate nelle pagina del gioco gratuito che volete riscattare e premete “Ottieni” Alla finestra che compare, premete in basso a destra “effettua l’ordine” Alla specifica richiesta, premete “accetta” Il gioco è inserito nella vostra libreria.

Se volete scoprire tutti i giochi gratis distribuiti da Epic Games Store negli ultimi anni, li abbiamo riepilogati tutti per voi nel nostro articolo dedicato.