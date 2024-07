Il Prime Day 2024 vi regala gratis Suicide Squad e altri 2 giochi, da ora

Da oggi 16 luglio è ufficialmente iniziato il Prime Day 2024, la giornata che permetterà a tutti gli utenti di risparmiare su tantissimi prodotti disponibili su Amazon.

Per festeggiare questa grande iniziativa, Amazon ha deciso di riservare un'offerta speciale a tutti i suoi utenti iscritti al servizio in abbonamento: da questo momento è possibile riscattare 3 giochi gratis aggiuntivi su Prime Gaming, disponibili per un periodo estremamente limitato.

Advertisement

Si tratta di Suicide Squad: Kill the Justice League, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration e Chivalry 2, che saranno disponibili solo il 16 e il 17 luglio, ovvero per tutta la durata del Prime Day.

Avete dunque circa 48 ore a disposizione per approfittare di questi nuovi omaggi a sorpresa: il più interessante di questi è sicuramente Suicide Squad, trattandosi di un videogioco uscito soltanto a inizio febbraio e che potete già fare vostro senza dover spendere un centesimo in più.

Per approfittare di queste occasioni avrete bisogno non solo di essere iscritti ad Amazon Prime, ma anche di avere un account su Epic Games Store, piattaforma sulla quale potrete riscattare i vostri nuovi omaggi: ovviamente, non è necessario alcun tipo di acquisto aggiuntivo.

Vedi Amazon Prime

Se soddisfate questi requisiti, potete iniziare a scaricare i vostri nuovi giochi gratis da adesso: non dovete fare altro che dirigervi alle seguenti pagine ufficiali e seguire le semplici istruzioni per associare il vostro account Epic Games Store a Prime Gaming, qualora non lo abbiate già fatto in passato.

Ovviamente il nostro consiglio è quello di affrettarvi, dato che già dal 18 luglio 2024 non sarà più possibile aggiungere questi titoli ai vostri account: una volta riscattati resteranno invece vostri per sempre.

Visto che vi servirà avere un profilo su Epic Games Store, cogliamo l'occasione per segnalarvi un altro gioco gratis da riscattare per pochi giorni.

Se non volete lasciarvi scappare altre incredibili offerte per il Prime Day 2024, abbiamo segnalato per voi i migliori sconti da tenere d'occhio su Amazon.