Prime Gaming, disponibile l'ultimo gioco gratis di febbraio

Amazon ha svelato nelle scorse ore tutti i nuovi giochi gratis in arrivo su Prime Gaming nel prossimo mese, ma non si è ovviamente dimenticata di un ultimo regalo: da oggi è ufficialmente disponibile l'ultimo titolo gratuito di febbraio 2024.

Anche se può sembrare strano che un gioco di febbraio venga reso disponibile il primo marzo, occorre ricordare che i giveaway seguono i fusi orari americani: di conseguenza, sul territorio italiano sono sempre disponibili con qualche "ora di ritardo".

Ricordiamo come di consueto che gli utenti iscritti al servizio in abbonamento (trovate tutti i dettagli su Amazon) possono approfittare ogni mese di tanti nuovi giochi gratuiti, ma che vengono distribuiti solo su cadenza settimanale.

L'ultimo gioco gratis di febbraio su Prime Gaming è Gravitar: Recharged, la rivisitazione di uno dei titoli arcade più ambiziosi disponibili nell'era dell'Atari 2600.

In questa nuova versione di un grande classico cult dovrete completare delle missioni in ogni sistema solare con diversi livelli di gravità che metteranno a dura prova le vostre capacità, con meccaniche riprese da altri capolavori come Asteroids e Lunar Lander.

Per riscattare l'ultimo omaggio di febbraio 2024 avrete bisogno di un account su Epic Games Store, ovviamente senza alcun obbligo di acquisti aggiuntivi.

Non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale e, se non lo avete già fatto, seguire le semplici istruzioni per associare i vostri account Epic Games Store ed Amazon.

Una volta completata l'operazione, potrete effettuare il riscatto con un semplice clic e iniziare il download fin da subito: avete circa 33 giorni di tempo per completare l'operazione, ovvero fino al 3 aprile 2024.

