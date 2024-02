Prime Gaming, disponibile il nuovo gioco gratis di fine febbraio

Da questo momento è disponibile il nuovo gioco gratis offerto da Amazon Prime Gaming per febbraio 2024: sarà uno degli ultimi omaggi previsti durante l'attuale mese.

Ricordiamo infatti che grazie all'abbonamento Prime (trovate tutti i dettagli su Amazon) concede di riscattare ogni mese diversi giochi gratuiti, ma che verranno distribuiti su cadenza settimanale.

Questa settimana Amazon Prime Gaming vi offre la possibilità di riscattare Blade Assault, un action rogue-lite in 2D realizzato con una splendida grafica in pixel art.

Si tratta di un vero e proprio ritorno sul servizio in abbonamento: Blade Assault era stato infatti già offerto durante lo scorso anno, dunque potreste averlo già riscattato in passato.

In quest'avventura pubblicata da Neowiz — gli autori di Lies of P — potrete utilizzare diverse armi trasformabili per farvi strada attraverso i nemici, raccogliendo nuclei e potenziamenti per personalizzarle ancora di più in base alle vostre esigenze.

Potete riscattare Blade Assault dirigendovi alla seguente pagina ufficiale, seguendo poi le istruzioni per scaricare l'apposita Amazon Games App — qualora non l'abbiate già scaricata in precedenza.

Curiosamente, questa volta i tempi di riscatto sembrano essere minori rispetto a quelli proposti in passato: avete infatti soltanto 12 giorni di tempo per aggiungere questo titolo alla vostra raccolta.

Blade Assault resterà disponibile dunque fino al 6 marzo 2024, ma ovviamente potrete continuare a scaricarlo tutte le volte che vorrete dopo averlo riscattato: vi consigliamo dunque di aggiungerlo al vostro catalogo il prima possibile, così da non rischiare di dimenticarvene.

L'ultimo gioco gratis del mese dovrebbe essere rilasciato l'1 marzo: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena sarà disponibile, oltre ovviamente a informarvi su quali saranno i prossimi omaggi del servizio in abbonamento.

Restando in tema di giochi gratis da scaricare su PC, vi ricordiamo che nelle scorse ore è stato rilasciato anche il nuovo omaggio settimanale di Epic Games Store: si tratta di un platform davvero brutale.