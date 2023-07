Presto potrete provare gratis Payday 3 su PC e Xbox

Payday 3 sta arrivando, finalmente, e come per ogni titolo multiplayer del genere arriva anche l'immancabile beta, in cui potrete provare gratis lo shooter di rapine di Starbreeze.

Il nuovo capitolo della saga, che trovate su Amazon in preordine, era stato annunciato tantissimo tempo fa per poi rimanere nell'assoluto silenzio, fino a qualche mese fa.

Dapprima c'era stata la conferma dello sviluppatore che il gioco non era scomparso, necessaria visto che era passato davvero troppo tempo dal primo annuncio.

Di recente lo abbiamo addirittura provato, raccontandovi nella nostra anteprima che «Payday 3 non intende reinventare la ruota, perché non ha alcun bisogno di farlo. La formula di gioco introdotta dai suoi predecessori rappresenta un territorio battuto da pochissimi altri titoli, ed è ancora fresca e divertente al punto da non richiedere interventi massicci.»

E c'era nell'aria la possibilità che Payday 3 potesse avviare la solita beta. Possibilità che è stata confermata poche ore fa.

Deep Silver e Starbreeze hanno annunciato che tra il 2 agosto e il 7 agosto i giocatori su PC e Xbox potranno provare lo shooter.

Ecco i portali da cui iscriversi:

La beta includerà l'intero cast originale di Payday come personaggi giocabili: Dallas, Hoxton, Chains e Wolf. I quali saranno protagonisti della rapina No Rest For The Wicked, che il team di sviluppo ha spiegato ai nuovi e vecchi fan:

«No Rest For The Wicked, una rapina classica, che offre ai giocatori l'opportunità di liberare una piccola banca dai soldi che ingombrano il loro caveau. Andate furtivamente senza che nessuno si accorga di come il denaro è evaporato o diventate rumorosi e create un caos cinematografico in una rapina a New York degna del grande schermo.»

Durante la beta sarà possibile giocare ad ogni livello di difficoltà, tuttavia ci sarà un limite di Livello Infamia settato a 22, e la progressione delle armi potrà arrivare solo al livello 8.

Vi ricordiamo che Payday 3 sarà disponibile dal 21 settembre su PC tramite Steam ed Epic Games Store, Xbox Series X|S anche tramite PC e Xbox Game Pass, e PlayStation 5.

Chissà che con la beta chiusa possano cambiare idea anche i fan che credevano che Payday 3 sia già morto in partenza.