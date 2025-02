Presto potrete provare gratis il nuovo gioco di corse di Sonic

L'ultimo State of Play ha nascosto anche alcuni annunci a sorpresa, tra i quali è emerso anche Sonic Racing CrossWorlds, l'ultimo gioco di corse arcade con protagonista l'iconico riccio blu.

Si tratta a tutti gli effetti di un sequel spirituale di alcuni dei videogiochi di corse più amati sviluppati da SEGA negli ultimi anni, come All-Stars Racing Transformed e Sonic Riders: non solo vedremo infatti le auto trasformarsi in base alla tipologia di terreno, ma assisteremo anche al ritorno delle Extreme Gear, le velocissime tavole utilizzate per l'appunto in Riders.

Sembrerebbe essere stata dunque abbandonata la controversa meccanica a squadre di Team Sonic Racing, abbracciando invece le feature che erano state maggiormente apprezzate dalla community.

In contemporanea con il reveal trailer, SEGA ha anche svelato di aver già aperto le iscrizioni per partecipare a una speciale sessione Closed Network Test di Sonic Racing CrossWorlds, che ci offrirà la possibilità di provare il titolo in anteprima.

Sebbene il titolo sia in uscita su PlayStation, Xbox, Switch e PC, questa prova sarà disponibile esclusivamente su PS5: non è chiaro se siano previsti ulteriori test per le altre piattaforme o se tutti gli altri fan resteranno a mani vuote.

Se siete interessati a provarlo in anteprima — e possedete una PS5 — potete iscrivervi inserendo il vostro indirizzo e-mail nella seguente pagina ufficiale: la prova si svolgerà tra il 22 e il 24 febbraio, mentre le iscrizioni si chiuderanno il 18 febbraio.

Dobbiamo però segnalarvi che la vostra partecipazione non sarà garantita: gli indirizzi e-mail saranno estratti casualmente in base al numero di codici disponibili.

Inoltre, nonostante tecnicamente il sito web dia la possibilità di scegliere la vostra piattaforma preferita, viene anche ribadito che la prova sarà disponibile esclusivamente su PS5: assicuratevi dunque di non sbagliare la selezione.

Segnaliamo che a causa dell'elevato numero di richieste potreste riscontrare problemi nel visualizzare l'indirizzo ufficiale: nel caso vi trovaste di fronte a una pagina bianca, vi invitiamo a pazientare e attendare il caricamento, oppure riprovare dopo qualche minuto.

