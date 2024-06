Presto potrete giocare gratis Concord su PS5 e PC

Concord si è finalmente mostrato al pubblico durante il più recente State of Play e, in un clima di leggero scetticismo, l'hero shooter in arrivo su PS5 e PC ci ha dato modo di capire le potenzialità del progetto.

Il titolo si è fatto a lungo attendere ma il primo trailer di gameplay pubblicato qualche tempo fa è stato molto più chiaro del previsto, e adesso è il tempo di provarlo.

Sta per arrivare una open beta di Concord, infatti, così potrete giocare gratis al titolo su PS5 e PC prima di decidere per l'acquisto (e nel caso potete farlo anche tramite Amazon).

L'annuncio è arrivato tramite il PlayStation Blog, illustrando tutti i dettagli del periodo di prova.

La beta di Concord partirà dal 12 al 14 luglio in accesso anticipato, e avrà una open beta dal 18 al 21 luglio.

Le beta inizierà con un weekend di accesso anticipato su PS5 e PC per chi ha preordinato il gioco, che riceverà cinque codici per la beta con accesso anticipato da condividere con altri giocatori.

Dopo questo primo weekend, l'open beta di Concord sarà disponibile per tutti su PS5 e PC.

Si potrà giocare con tutti e 16 i personaggi, tra quelli già visti nei trailer come Haymar, Vale, Lennox, 1ic0 e Star Child, e membri meno noti della Northstar, come It-Z, Teo, Bazz e altri ancora.

E ovviamente non mancano le mappe e le modalità di gioco, visto che saranno disponibili varie possibilità per giocare nel modo più diverso possibile a Concord.

Oltre a conoscere l’equipaggio della Northstar sul campo di battaglia, durante l'open beta sarà possibile assistere agli esordi della loro storia. Giocando alla beta, si potrà vedere la prima delle sequenze cinematografiche, ovvero dei brevi video che usciranno nel gioco a cadenza settimanale.

L'open beta di Concord arriva certamente come un'occasione ottima, visto che il titolo non sarà free-to-play come immaginato inizialmente.