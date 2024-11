Presto conosceremo le origini di Ciri, ma non in un videogioco

Dark Horse annuncia l'adattamento a fumetti di un nuovo racconto breve di The Witcher, "A Question of Price", tratto dalla raccolta "The Last Wish" di Andrzej Sapkowski.

Il fumetto, in uscita il 29 luglio al prezzo di 17,99 dollari (l'uscita italiana è ignota), racconterà le origini di Ciri, personaggio amatissimo dai fan anche in The Witcher 3 (che trovate anche su Amazon).

Considerando anche che del prossimo The Witcher 4 sappiamo davvero poco, per non dire pochissimo, è giusto guardare anche ad altri medium.

Come riportato anche da IGN US, la storia del fumetto narra di come Geralt di Rivia salvò il padre di Ciri dall'ira di sua nonna durante un banchetto nel Regno di Cintra.

La principessa Pavetta ha raggiunto l'età da marito e i pretendenti si presentano per chiederne la mano. L'arrivo di un misterioso ospite non invitato in armatura da cavaliere scatena il caos con una dichiarazione audace e una scioccante rivelazione.

Questo racconto è già noto ai fan della serie Netflix di The Witcher, essendo stato adattato nel quarto episodio della prima stagione.

Il fumetto si unirà alle precedenti trasposizioni di "A Grain of Truth", "The Lesser Evil" e "The Edge of the World" (in uscita il 16 gennaio), tutti parte della collana "The Last Wish".

Rimangono da adattare solo tre racconti della raccolta originale: "The Witcher", "The Last Wish" e "The Voice of Reason".

Quest'ultimo, essendo una storia di collegamento tra i vari racconti, potrebbe non essere adattato in formato fumetto.

Dark Horse ha inoltre una propria linea di storie originali di The Witcher, ambientate nel canone del mondo creato da CD Projekt RED per i videogiochi.

Queste storie, pubblicate circa una volta all'anno dal 2015, hanno talvolta continuato le vicende di personaggi amati come Geralt, Yennefer e Ciri.

Con l'adattamento di "A Question of Price", Dark Horse continua a espandere l'universo di The Witcher in formato fumetto, offrendo ai fan nuovi modi per esplorare le storie che hanno reso celebre la saga.

Restando in tema, avete letto anche che CD Projekt potrebbe essere al lavoro su un vero e proprio film di The Witcher, secondo un recente annuncio di lavoro dello sviluppatore?