The Witcher potrebbe diventare anche un film live-action

CD Projekt Red potrebbe essere al lavoro su un film di The Witcher, secondo un recente annuncio di lavoro dello sviluppatore.

Basati sulla serie di romanzi fantasy di Andrzej Sapkowski (che trovate anche su Amazon), i titoli di CDPR sono alcuni dei giochi di ruolo occidentali più apprezzati a memoria d'uomo.

In particolare, The Witcher 3: Wild Hunt è stato inserito nella lista dei videogiochi più venduti di tutti i tempi.

CDPR ha intenzione di continuare la serie di giochi di The Witcher con una manciata di progetti ancora in fase di sviluppo, ma a quanto pare c'è di più.

Come riportato anche da GameRant, infatti, sembra che CDPR stia progettando un film basato su The Witcher.

Recentemente, lo sviluppatore ha pubblicato un annuncio di lavoro per uno scrittore/editore che avrebbe dovuto scrivere sceneggiature in inglese per fumetti, TV e film.

L'annuncio richiede una persona con esperienza nella stesura di sceneggiature cinematografiche e con una conoscenza di tutte le IP di CD Projekt, tra cui The Witcher e Cyberpunk.

Secondo l'offerta di lavoro, questo redattore sarebbe «responsabile dell'edizione o della co-creazione di quasi tutti i fumetti, i libri per bambini, i giochi da tavolo e le serie televisive che saranno resi pubblici e visti da un pubblico mondiale».

Negli ultimi anni, The Witcher si è esteso oltre i libri e i videogiochi, con la produzione da parte di Netflix di una serie live-action che, secondo quanto riferito, uscirà con la quarta stagione nel 2025.

Proprio come i giochi che hanno contribuito a spianare la strada, la serie live-action di The Witcher ha generato diversi spin-off come il film animato prequel Nightmare of the Wolf, una miniserie live-action di quattro episodi intitolata The Witcher: Blood Origin, e un secondo film d'animazione di prossima uscita intitolato The Witcher: Sirens of the Deep, che uscirà su Netflix l'11 febbraio 2025.

Staremo a vedere se nel futuro del franchise vi sarà spazio anche per un film con attori in carne e ossa.