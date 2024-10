Potrebbero essere stati scoperti dei giochi che lasceranno PS Plus a dicembre

Sony non ha ancora rivelato l'elenco dei giochi che lasceranno PS Plus Extra e Premium a dicembre 2024, ma in base agli schemi di partenza consolidati, non è troppo difficile capire quali titoli ci diranno addio.

Solo ieri sono stati resi noti i giochi che arriveranno nel Plus il prossimo novembre.

Ora si ipotizza che la serie Mega Man di Capcom lascerà il servizio a dicembre, come riportato anche da PlayStation Lifestyle.

L'utente di Reddit "kayrakaanonline", che raramente sbaglia, ha fatto notare che Mega Man Legacy Collection 1 + 2 e Mega Man 11 sono stati aggiunti a PS Plus Extra e Premium a dicembre 2023.

In genere i giochi Capcom escono dal servizio alla scadenza dei 12 mesi, quindi l'uscita dei giochi di Mega Man è un'ipotesi abbastanza verosimile.

Recentemente, Dragon's Dogma: Dark Arisen di Capcom è stato confermato in partenza alla scadenza dei 12 mesi. Difatti, è tra i giochi in partenza a metà novembre.

Sony confermerà gli addii di dicembre poco dopo la pubblicazione delle aggiunte di novembre, ma se state giocando ai giochi di Mega Man o avete intenzione di provarli, vi consigliamo vivamente di dar loro la priorità ora come ora.

