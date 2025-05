EA conferma la finestra di lancio ufficiale del nuovo Battlefield

Electronic Arts ha confermato che i suoi precedenti piani per il lancio del nuovo capitolo di Battlefield sono ancora in piedi: non c'è alcun rinvio in vista e nei prossimi mesi potremo aspettarci di mettere le mani sulla versione completa del nuovo sparatutto.

Come riportato da Eurogamer, il publisher ha infatti ribadito di voler lanciare il suo ambizioso sparatutto in prima persona prima di aprile 2026, il che significa che dovrebbe uscire entro la fine di marzo e prima che si concluda l'attuale anno fiscale.

Una finestra di lancio che era stata in realtà già annunciata negli scorsi mesi, ma su cui EA non si era ancora detta del tutto sicura, temendo seriamente la minaccia rappresentata da GTA 6.

Ma adesso che è stata confermata la data di lancio del titolo Rockstar Games, ben distante dalla finestra precedentemente annunciata per il nuovo Battlefield, il CEO Andrew Wilson ha potuto tirare un sospiro di sollievo, allontanando definitivamente potenziali rinvii per evitare lo scontro diretto.

Nel consueto report fiscale di fine trimestre, che trovate integralmente al seguente indirizzo, EA ha anche confermato che il nuovo capitolo di Battlefield sarà svelato in via definitiva nel corso di questa estate.

Non sono stati svelati ulteriori dettagli, ma è plausibile immaginare che con il reveal scopriremo anche la data d'uscita ufficiale vera e propria: come sempre, vi aggiorneremo sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più al riguardo.

Di sicuro sappiamo che EA sta cercando di allontanarsi il più possibile dallo sfortunato Battlefield 2042 (che trovate a prezzo ridotto su Amazon), provando invece a soddisfare il più possibile il ritorno al passato e alle distruzioni richieste a gran voce dai suoi fan.

Grazie all'iniziativa Battlefield Labs, alcuni utenti stanno già avendo la possibilità di provare in anteprima il nuovo capitolo, cosa che ci ha già permesso di scoprire alcuni dettagli tramite immancabili leak del caso.