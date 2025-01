Potete giocare Half-Life nei panni dei cattivi, gratuitamente

Fan di Half-Life, c'è una novità che secondo me potrebbe farvi felici, mentre aspettate - spero non invano - il vero Half-Life 3.

Il gruppo Black Mesa: Military Development ha rilasciato la versione completa di Black Mesa: Military, una mod che offre un’esperienza unica: vivere gli eventi di Half-Life (gioco che trovate su Amazon) dal punto di vista di un marine.

Come riportato anche da DSO Gaming, in questa mod, tu e la tua squadra siete incaricati di mettere in sicurezza il Black Mesa Research Facility e neutralizzare le forze ostili.

È un’opportunità per rivivere il disastro da un’angolazione completamente diversa: quella degli antagonisti. Inoltre, incontrerai anche un volto familiare, Gordon Freeman, ma questa volta come nemico.

Black Mesa: Military richiama inevitabilmente alla mente Half-Life: Opposing Force, l’espansione ufficiale del 1999 che narrava gli eventi del primo gioco attraverso gli occhi di un marine.

Sebbene il protagonista di questa mod non sia lo stesso di Opposing Force, l’idea di base è simile, con un focus su missioni militari e un punto di vista ribaltato rispetto al gioco originale.

Questo progetto rappresenta secondo me un tributo niente male alla saga di Half-Life e un’esperienza imperdibile per i fan della serie. La possibilità di vedere l’universo di Black Mesa da una prospettiva inedita, con il livello di cura che caratterizza questa mod, lo rende un’aggiunta interessante per chi cerca qualcosa di nuovo in un classico senza tempo.

Se siete fan di Half-Life, non perdete l’occasione di provarlo. Potete scaricare Black Mesa: Military direttamente da questo link, gratuitamente.

Restando in tema, una recente demo realizzata dai fan offre un assaggio interessante, cercando di ricreare gli eventi del mai nato Half-Life 2: Episode 3.

Ma non solo: poche ore fa vi ho segnalato anche che c'è un gioco che fonde Half-Life e Condemned: ecco di cosa sto parlando.