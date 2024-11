Potete avere Astro Bot gratis... ma vi costerà parecchio

Quando Sony lanciò il programma PlayStation Stars, gli appassionati di videogiochi accolsero l'iniziativa con entusiasmo.

Dopotutto, era un’idea interessante: un sistema che premiasse i giocatori hardcore con sconti nello Store, giochi completi e altre chicche, dando finalmente un valore concreto alle ore spese tra controller e monitor.

Ma il 2025 si prospetta ben diverso per gli utenti PlayStation Stars. Da qualche settimana, Sony ha infatti implementato una serie di modifiche poco apprezzate dai giocatori. La novità più contestata? I punti guadagnati avranno una scadenza annuale.

Nonostante le critiche, Sony sembra intenzionata a portare avanti PlayStation Stars, anche se sempre più giocatori si stanno chiedendo se ne valga davvero la pena.

E il caso di Astro Bot, simbolo recente di questa frustrazione crescente, sembra confermare i sospetti. L'avventura creata da Team Asobi (che trovate su Amazon) è recentemente apparsa come premio all'interno del catalogo PlayStation Stars.

Prezzo per riscattarla? Ben 15.000 punti Stars, una cifra che ha lasciato di stucco la community (via The Gamer).

Alcuni utenti, dopo aver fatto qualche rapido calcolo, hanno scoperto che per raggiungere tale somma un giocatore inglese dovrebbe spendere circa 1.800 euro in un anno, senza possibilità di accumulare punti da un anno all’altro.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

La situazione si fa ancora più paradossale per gli utenti in altre parti d’Europa. In Polonia, ad esempio, ogni punto guadagnato corrisponde a un solo złoty (1 PLN), portando il totale a 15.000 złoty per Astro Bot, equivalenti a circa 3.400 euro.

E così, mentre un gioco come Astro Bot potrebbe essere scontato nello Store o addirittura incluso nella libreria PlayStation Plus, il prezzo richiesto per ottenerlo tramite Stars appare spropositato.

Non c’è da stupirsi che su Reddit il malumore serpeggi: «Perché mettere un gioco nel catalogo se è praticamente irraggiungibile?» commenta un utente.

Una domanda legittima, considerando che le probabilità di accumulare i punti necessari in un anno sembrano sempre più remote per la maggior parte degli utenti.

PlayStation Stars è quindi una corsa all'accumulo forzato e a premi fantasma. Tutta questa “fedeltà” che Sony vuole stimolare rischia quindi di ottenere l’effetto opposto.