PlayStation Stars cambia regole (e non vi piaceranno)

PlayStation Stars, ossia l'ormai noto programma di fidelizzazione di Sony, ha annunciato importanti modifiche alle sue regole a partire dal 2025.

I giocatori non riceveranno più crediti per gli abbonamenti come PS Plus ed EA Play, e i punti accumulati scadranno dopo 13 mesi invece di 25 (via VGC).

Queste modifiche avranno un impatto significativo sul funzionamento del programma.

PlayStation Stars, lanciato nel 2022, permette ai giocatori di guadagnare punti in base alle spese effettuate sul PlayStation Store e al completamento di sfide in-app. I punti possono essere scambiati con credito PSN e altri premi.

Dal 24 ottobre 2024, i nuovi punti guadagnati scadranno alla fine del mese successivo ai 12 mesi dalla data di acquisizione. I punti ottenuti prima di questa data manterranno la scadenza di 24 mesi.

La modifica più rilevante entrerà in vigore il 1° marzo 2025: gli "Acquisti Idonei" non includeranno più i pagamenti per abbonamenti effettuati sul PlayStation Store.

Ciò significa che non si guadagneranno più punti su rinnovi o nuove sottoscrizioni a PlayStation Plus (trovate gift card su Amazon) o altri servizi in abbonamento.

Sony ha dichiarato: «Unendoti a PlayStation Stars, puoi usare le tue abilità di gioco per collezionare oggetti digitali unici e guadagnare ricompense».

Il programma offre ai giocatori la possibilità di completare campagne, accumulare punti e mostrare i propri oggetti da collezione in una vetrina digitale sull'app PlayStation.

Queste modifiche potrebbero influenzare la percezione del valore del programma da parte degli utenti, specialmente per coloro che spendono molto in abbonamenti. Resta da vedere come Sony compenserà questa riduzione dei benefici per mantenere l'attrattiva di PlayStation Stars.

Del resto, già negli scorsi mesi c'erano stati alcuni intoppi con il programma fedeltà, ma dopo essere tornato ufficialmente online dopo 1 mese di assenza le cose sembravano essere rientrate (ma così non è stato).