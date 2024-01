Porta a casa una smart TV Samsung GRATIS: offerta valida fino al 14 gennaio

Se state pensando di rinnovare il vostro angolo TV con due nuovi apparecchi, Euronics ha lanciato una promozione perfetta per voi. Acquistando una smart TV Samsung di fascia alta, otterrete in omaggio una Samsung The Frame da 32", completa di elegante cornice Teak personalizzabile. Il fascino di The Frame è unico: una volta spenta, si trasforma in un quadro raffinato. Euronics vi offre questa opportunità imperdibile, valida fino al 14 gennaio.

Samsung The Frame, come averla gratis?

Per aggiudicarvi gratuitamente la Samsung The Frame con la sua cornice, dovete solo acquistare una smart TV Samsung di alta gamma. Potete scegliere tra i sofisticati modelli OLED e Neo QLED, disponibili in varie dimensioni, dalla compatta 43" fino all'imponente 85".

Ricordate: l'acquisto va effettuato entro il 14 gennaio. Dopo, dovrete registrare il vostro acquisto su Samsung Members entro 15 giorni dalla ricezione del televisore. Il processo è facile e veloce. Qui di seguito trovate un elenco dei modelli partecipanti a questa promozione:

OLED:

S90C : da 65" e 77"

: da 65" e 77" S94C : da 55" a 77"

: da 55" a 77" S95C: da 55" a 77

Neo QLED 8K:

QN700C : da 55"

: da 55" QN800C : da 65"

: da 65" QN900C: da 65" a 85"

Neo QLED 4K:

QN85C : da 65" e 75"

: da 65" e 75" QN90C : da 55" a 75"

: da 55" a 75" QN94C : da 43" a 65"

: da 43" a 65" QN95C: da 55" a 75"

Non perdete questa occasione unica! Visitate subito la pagina Euronics dedicata alla promozione, scoprite le altre caratteristiche delle TV e approfittate dell'offerta. Agite velocemente: le scorte potrebbero esaurirsi in un batter d'occhio!

