Leggende Pokémon Z-A | Uscita, gameplay e tutto quello che sappiamo

Dopo il successo ottenuto da Leggende Pokémon Arceus, Game Freak ha sorpreso positivamente i fan annunciando di voler proseguire questo filone sperimentale, questa volta però con uno sguardo sul futuro piuttosto che sul passato.

Leggende Pokémon Z-A intende infatti cambiare ancora una volta le meccaniche di gioco, concentrandosi maggiormente sul coinvolgimento dei giocatori in una enorme ambientazione e con combattimenti più dinamici, meno legati alle classiche meccaniche dei giochi di ruolo a turni.

C'è davvero tanta carne al fuoco in questo nuovo capitolo, ma non aiuta neanche il fatto che fino a pochi mesi fa fondamentalmente nessuno aveva idea di cosa aspettarsi: il titolo venne infatti annunciato con un semplice teaser che svelava poco o nulla.

Ma nelle ultime settimane sono stati svelati tanti dettagli fondamentali: in questo articolo cercheremo di fare il punto della situazione su Leggende Pokémon Z-A, riassumendo tutte le informazioni più importanti e il materiale svelato fino a questo momento.

Cos'è Leggende Pokémon Z-A?

Leggende Pokémon Z-A è una nuova avventura open world ambientata a Luminopoli, la città più grande e iconica esplorata nei capitoli di sesta generazione Pokémon X/Y.

A differenza della Luminopoli vista nei videogiochi per 3DS, questa città presenta ambientazioni rinnovate e dallo stile futuristico, con aree urbane convertite in zone selvagge.

L'obiettivo era quello di realizzare un'ambientazione in cui umani e Pokémon selvatici riuscissero a coesistere in armonia, senza per questo rinunciare alle immancabili catture e battaglie.

La formula di gioco sarà tuttavia molto più vicina a quella già vista in Leggende Pokémon Arceus, con movimenti e scontri molto più dinamici rispetto al classico gioco di ruolo a turni.

Quando esce Leggende Pokémon Z-A?

Purtroppo Nintendo e Game Freak non hanno ancora annunciato una data d'uscita specifica per Leggende Pokémon Z-A, ma nel corso dell'ultimo Pokémon Presents è stato confermato che il nuovo capitolo della serie sarà disponibile intorno alla fine del 2025.

Prendendo in analisi le uscite per gli altri capitoli principali della saga, è probabile che alla fine il titolo possa essere reso disponibile sul mercato intorno a novembre, ma per il momento si tratta solo di speculazioni e non abbiamo informazioni più concrete da darvi.

Vi terremo come sempre aggiornati appena ci saranno novità concrete.

Uscirà su Nintendo Switch o su Nintendo Switch 2?

Leggende Pokémon Z-A sarà disponibile esclusivamente su Nintendo Switch, ma nel corso del Nintendo Direct dedicato alle nuove console è stata confermata anche una Nintendo Switch 2 Edition del gioco.

Questo aggiornamento consentirà di accedere a frame rate e risoluzione migliori sulle nuove console, ma sarà disponibile soltanto a pagamento.

Attualmente non è chiaro a quanto ammonterà il sovrapprezzo della Switch 2 Edition rispetto all'edizione base, dato che Nintendo non ha ancora rilasciato un listino di prezzi ufficiale per il mercato europeo.

Dove pre-ordinare Leggende Pokémon Z-A?

In assenza di una data d'uscita ufficiale, attualmente non esistono molti store online che permettono di prenotare Leggende Pokémon Z-A.

Tra i principali rivenditori online, segnaliamo tuttavia che Amazon e GameStop hanno già aperto le prenotazioni: potete trovare tutti i dettagli nella nostra guida dedicata, che aggiorneremo tempestivamente non appena ci sarà possibile ampliare la lista.

Segnaliamo che attualmente Nintendo non ha ancora annunciato il prezzo di lancio ufficiale, sebbene entrambi i rivenditori abbiano impostato un costo di 69,98€.

Come cambia il gameplay rispetto a Leggende Pokémon Arceus?

In Leggende Pokémon Arceus era presente un semi-open world: questo significa che era possibile accedere a diverse aree esplorabili liberamente, ma separate a tutti gli effetti come semplice selezioni di livello.

Leggende Pokémon Z-A sarà invece più in linea con quanto già visto su Pokémon Scarlatto/Violetto: un open world vero e proprio da esplorare liberamente e in cui passare in modo fluido da aree selvagge alle più semplici avventure in città.

La cattura dei Pokémon sarà invece molto simile al precedente capitolo, permettendoci di lanciare Poké Ball direttamente dal mondo di gioco e senza dover necessariamente entrare in battaglia, facendo anche attenzione ai comportamenti dei Pokémon selvatici.

Le vere novità riguarderanno invece le battaglie, che cercano di richiamare lo stile dinamico visto nell'anime ufficiale: non solo tutte le mosse avranno proprietà e raggi d'azione diverse rispetto alla serie "standard", ma potremo anche muoverci e coordinare i nostri Pokémon in tempo reale per evitare gli attacchi e provare ad avere la meglio.

Durante la notte potremo inoltre partecipare alla Royale Z-A: una competizione su strada in cui i migliori allenatori dovranno sfidarsi per salire di rango, fino ad arrivare al livello più alto e avere la possibilità di vedersi esaudito un desiderio.

Una novità che vogliamo segnalarvi è la possibilità di sorprendere gli allenatori e obbligarli a partecipare a una battaglia, sferrando allo stesso tempo automaticamente un brutto colpo: una piccola "vendetta" per i fan più nostalgici, spesso costretti nei primi capitoli a partecipare agli scontri solo per aver incrociato lo sguardo con i relativi allenatori.

Sarete inoltre liberi di fuggire da uno scontro allontanandovi da un allenatore, qualora doveste notare che ha un rango notevolmente superiore al vostro o se doveste trovarvi in difficoltà.

Quali sono gli starter di Leggende Pokémon Z-A?

Proprio come in Leggende Pokémon Arceus, gli starter non saranno inediti, ma selezionati da precedenti capitoli della serie: del resto, non stiamo davvero esplorando una nuova regione di gioco.

In Leggende Pokémon Z-A avrete la possibilità di scegliere tra Chikorita, Tepig e Totodile: attualmente non è chiaro se avranno delle forme regionali esclusive o se manterranno le rispettive evoluzioni finali in Meganium, Emboar e Feraligatr.

Visto che le megaevoluzioni faranno il loro ritorno in questo capitolo, è possibile che invece di una terza evoluzione finale venga riservata una trasformazione speciale per questi starter. Tuttavia, al momento non è ancora arrivata alcuna conferma e siamo in attesa di ulteriori dettagli.

Cos'è la megaevoluzione?

La megaevoluzione è una speciale trasformazione temporanea apparsa per la prima volta in Pokémon X/Y: assegnando una delle rispettive Megapietre ad un Pokémon compatibile, era possibile vederlo "evolversi" nuovamente in battaglia assumendo nuovi tipi e abilità diverse, spesso in grado di fare la differenza.

L'unica eccezione alla regola è Rayquaza, dato che è in grado di effettuare la Megaevoluzione senza aver necessità di alcuna Megapietra, ma ciò non dovrebbe avere molta importanza per i fan di Leggende Pokémon Z-A, considerando che non è tra i Pokémon confermati di questo titolo.

In rarissimi casi abbiamo assistito anche più di una Megaevoluzione per lo stesso Pokémon: Charizard e Mewtwo sono infatti gli unici a possedere trasformazioni X e Y totalmente diverse tra loro.

La Megaevoluzione stata una delle meccaniche più apprezzate nel corso della sesta generazione, ma dopo il lancio di Pokémon Spada/Scudo venne abbandonata in favore di ulteriori "trasformazioni", come il Dynamax o il fenomeno Teracristal.

Il ritorno di questa feature in Leggende Pokémon Z-A era indubbiamente necessario per un gioco ambientato dopo gli eventi di X/Y, dato che è stato proprio nella regione di Kalos che è stato scoperto tale fenomeno, ma potrebbe anche lanciare un indizio sulla possibilità di riprendere ed espandere questa meccanica per futuri videogiochi ufficiali — che non siano spin-off solo per smartphone, si intende.

Non a caso è già stato annunciato Pokémon Champions, un simulatore di lotta che permetterà di utilizzare anche le Megaevoluzioni: chissà se potremo attenderci un suo ritorno anche nei prossimi episodi della serie principale.

In Leggende Pokémon Z-A ci saranno nuove megaevoluzioni?

Attualmente non c'è ancora nulla di certo per quanto riguarda megaevoluzioni inedite: le uniche svelate fino a questo momento erano già apparse in precedenti capitoli della serie, il che ci lascia con un enorme punto interrogativo.

Secondo alcune indiscrezioni potrebbe esserci la possibilità di vedere nuove megaevoluzioni per alcuni Pokémon catturabili e per gli starter, ma non possiamo darvi nulla per certo in assenza di conferme ufficiali dagli sviluppatori.

Dovremo attendere necessariamente le prossime settimane per eventuali conferme o annunci in merito.

Tutti i Pokémon confermati in Leggende Pokémon Z-A

Attualmente non è stato ancora reso pubblico un elenco con tutti i Pokémon disponibili: sarà necessario probabilmente attendere le settimane a ridosso del lancio per scoprire il Pokédex completo.

Tuttavia, possiamo farvi fin da subito un elenco parziale con i Pokémon attualmente confermati all'interno di Leggende Pokémon Z-A, in base ai trailer di gioco pubblicati fino a questo momento, tutti in ordine numerico del Pokédex nazionale.

Vi basterà fare clic sulla seguente casella spoiler per visualizzare l'elenco completo, che torneremo ad aggiornare non appena ci saranno ulteriori reveal o conferme:

Show hidden content Charmander

Charmeleon

Charizard

Pidgey

Pidgeotto

Pidgeot

Ekans

Arbok

Pikachu

Raichu

Bellsprout

Weepinbell

Victreebel

Slowpoke

Slowbro

Onix

Kangaskhan

Staryu

Starmie

Pinsir

Magikarp

Gyarados

Eevee

Vaporeon

Jolteon

Flareon

Dratini

Dragonair

Dragonite

Chikorita

Totodile

Spinarak

Ariados

Pichu

Mareep

Flaaffy

Ampharos

Espeon

Umbreon

Slowking

Steelix

Heracross

Houndour

Houndoom

Larvitar

Pupitar

Tyranitar

Ralts

Kirlia

Gardevoir

Sableye

Roselia

Swablu

Altaria

Absol

Bagon

Shelgon

Salamence

Budew

Roserade

Pachirisu

Riolu

Lucario

Hippopotas

Hippowdon

Leafeon

Glaceon

Gallade

Tepig

Patrat

Watchog

Pansage

Simisage

Pansear

Simisear

Panpour

Simipour

Sandile

Krokorok

Krookodile

Trubbish

Garbodor

Emolga

Litwick

Lampent

Chandelure

Bunnelby

Diggersby

Fletchling

Fletchinder

Talonflame

Scatterbug

Spewpa

Vivillon

Litleo

Pyroar

Flabebe

Floette

Florges

Skiddo

Gogoat

Pancham

Pangoro

Furfrou

Espurr

Meowstic

Honedge

Doublade

Aegislash

Spritzee

Aromatisse

Swirlix

Slurpuff

Inkay

Malamar

Binacle

Barbaracle

Skrelp

Dragalge

Clauncher

Clawitzer

Sylveon

Hawlucha

Dedenne

Goomy

Sliggoo

Goodra

Klefki

Noibat

Noivern

Zygarde

Precisiamo naturalmente che, anche se non inserite nell'elenco, ci saranno anche le rispettive megaevoluzioni dei Pokémon attualmente confermati all'interno del gioco.

Ad esempio, se nell'elenco troverete la conferma di Lucario o Ampharos, allora potrete dare per scontata anche la presenza di MegaLucario o MegaAmpharos.

Trailer

Sono stati diffusi attualmente pochi trailer di Leggende Pokémon Z-A, ma comunque sufficienti per generare grande entusiasmo tra la community e per spiegarci le principali meccaniche di gioco.

Vediamoli dunque insieme in ordine di apparizione:

Primo teaser

Leggende Pokémon Z-A è stato annunciato con un semplice teaser nel corso del Pokémon Presents 2024: un trailer in computer grafica che ci diceva poco o nulla, tranne il fatto che avremmo visto un nuovo capitolo sulla stessa scia di Leggende Pokémon Arceus.

Ovviamente non poteva mancare Pikachu, sempre in prima linea pronto a introdurci quella che poi avremmo scoperto essere Luminopoli:

Reveal trailer

Uno primo sguardo al gameplay è arrivato finalmente nel corso del Pokémon Presents 2025, quando un nuovo trailer ci ha mostrato alcuni dettagli importanti del gioco, inclusi gli starter tra cui potremo scegliere.

Il filmato ci ha anche confermato che Leggende Pokémon Z-A non subirà ulteriori rinvii: sarà disponibile entro la fine di quest'anno su Nintendo Switch.

Approfondimento del gameplay

Subito dopo questa conferma importante, il Pokémon Presents 2025 ha proseguito con un approfondimento più dettagliato alle meccaniche di gioco di Leggende Pokémon Z-A.

Il filmato ci mostra le principali differenze rispetto ai precedenti capitoli della serie, confermandoci che sarà ambientato dopo X/Y e che in diversi aspetti sarà molto simile a Leggende Pokémon Arceus, pur presentando diversi tratti unici già discussi nel nostro articolo.

Trailer Royale Z-A

Durante un Nintendo Direct dedicato ai principali videogiochi in uscita su Nintendo Switch, organizzato poco prima del reveal di Switch 2, la casa di Kyoto ha svelato a sorpresa un ulteriore approfondimento su Leggende Pokémon Z-A.

Questa volta il trailer è interamente dedicato alla Royale Z-A, la competizione tra i migliori allenatori che si svolgerà a Luminopoli durante la notte e in cui, ovviamente, anche noi decideremo di prendere parte:

Trailer Nintendo Switch 2 Edition

Un ulteriore breve teaser è stato svelato nel corso del Nintendo Direct dedicato a Nintendo Switch 2, confermandoci che Leggende Pokémon Z-A avrà un'edizione apposita anche sulla nuova console.

Il filmato ci mostra brevemente un frame rate notevolmente migliorato per la Switch 2 Edition, ma purtroppo non ci viene detto quanto verrà a costare l'aggiornamento.

Mancano ancora tanti dettagli e Pokémon da confermare prima del debutto di Leggende Pokémon Z-A.

Continuate quindi a seguirci sulle nostre pagine per scoprire tutte le ultime novità, che riporteremo aggiornando questo articolo!