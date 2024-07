Pokémon Rubino e Zaffiro prima si chiamavano in un altro modo

Se avete mai lavorato a un'opera creativa, di qualsiasi genere sia, saprete che è raro che su due piedi abbiate da subito il titolo giusto che la accompagnerà fino alla realizzazione. Vale lo stesso anche per i videogiochi e, in particolare, per la saga di Pokémon, che peraltro deve di solito trovare una coppia di titoli.

In particolare, i dataminer hanno scoperto e svelato su Twitter che Pokémon Rubino e Pokémon Zaffiro, due classici del franchise, in alcuni file ancora presenti all'interno del gioco venivano chiamati con nomi diversi, ossia "藍バージョン" e "朱バージョン", che potremmo tradurre come Pokémon Indaco e Pokémon Cremisi.

Come spesso accade, non ci è dato sapere il perché questi nomi – che non suonano affatto male, va detto – alla fine siano stati scartati, e i giochi siano arrivati sul mercato come Rubino e Zaffiro, evidentemente ritenuti più calzanti (dopotutto, non sono poi gli unici che hanno avuto nomi di pietre preziose).

Usciti nel 2002 (ma nel 2003 in Europa), Rubino e Zaffiro esordirono su GameBoy Advance e vennero accolti molto positivamente dal pubblico e dalla critica, riuscendo a piazzare oltre 16 milioni di copie in tutto il mondo. Non numeri per cui strapparsi i capelli (rispetto a quelli che raggiunge una saga come questa), ma comunque di tutto rispetto.

La più recente uscita del franchise è invece a oggi costituita da Pokémon Scarlatto (nome piuttosto simile allo scartato Cremisi) e da Pokémon Violetto, arrivati nel 2022 su Nintendo Switch e che trovate su Amazon in copia fisica.

Nella nostra recensione, abbiamo apprezzato alcuni aspetti del lavoro svolto da Game Freak, mentre altri ci hanno lasciato più tiepidi. Chissà, però, se anche in questo caso il nome è stato cambiato in corso d'opera.

Il prossimo anno, ricordiamo, avremo invece Leggende Pokémon: Z-A, che riprenderà il filo di Leggende Pokémon: Arceus, uscito nel 2022.