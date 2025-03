God of War compie 20 anni: ecco come festeggia PlayStation

La saga di God of War si prepara a festeggiare un importante traguardo, e PlayStation insieme a Sony Santa Monica ha ovviamente voglia di organizzare la festa che Kratos si merita per i 20 anni del franchise.

Le aziende hanno svelato un ricco programma di iniziative per celebrare il ventesimo anniversario della serie (tramite VGC).

Il cuore delle celebrazioni include l'aggiunta di nuovi contenuti gratuiti per God of War Ragnarok. Dal 20 marzo, tutti i possessori del gioco potranno scaricare la "Dark Odyssey Collection", un pacchetto di elementi cosmetici che rende omaggio alle origini della serie.

Questa collezione trae ispirazione dal nome di lavorazione del God of War originale del 2005 e introduce il tema nero e oro che i fan più accaniti ricorderanno come ricompensa speciale in God of War II, sbloccabile solo completando il gioco alla difficoltà massima "God Mode".

Il pacchetto include nuove skin per i protagonisti Kratos, Atreus e Freya, oltre a cosmetici esclusivi per le armi del Fantasma di Sparta, permettendo ai giocatori di rivivere l'esperienza di Ragnarok con un tocco classico che richiama le radici della saga.

Per gli appassionati che potranno recarsi in California, beati loro, Sony ha organizzato un'esposizione artistica dedicata interamente a God of War. La Gallery Nucleus di Los Angeles ospiterà dal 15 al 23 marzo una mostra commemorativa che celebra il ventennale della saga attraverso opere d'arte inedite.

L'evento riunirà contributi artistici di sviluppatori attuali ed ex membri di Santa Monica Studio, concept art originali provenienti dai vari capitoli della serie e cimeli unici che raccontano l'evoluzione visiva e narrativa di questa epopea videoludica.

Le celebrazioni si estendono anche al mondo del collezionismo con diverse iniziative esclusive. Sony ha annunciato la pubblicazione di un libro retrospettivo dedicato al ventesimo anniversario, che raccoglierà interviste agli sviluppatori che hanno contribuito alla creazione della saga nel corso degli anni.

Per gli amanti dell'arte, una nuova collezione di stampe realizzata in collaborazione con Cook and Becker arriverà nel 2025. Il merchandising include anche una collezione in vinile della colonna sonora, nuovi capi d'abbigliamento e persino un peluche di Jörmungandr, il gigantesco Serpente del Mondo presente negli ultimi capitoli ambientati nella mitologia norrena.

E, come vedete, nessuna di queste iniziative è sfortunatamente legata all'annuncio di God of War Remastered di cui si parlava qualche tempo fa.