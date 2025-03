God of War Remastered PS5 non esiste, almeno per ora

Quello di God of War Remastered PS5 è stato uno dei tanti nomi circolati nelle ultime settimane ma, come spesso accade, senza annuncio a corredo.

Annuncio che non ci sarà nemmeno a breve, come riporta lo stesso team di sviluppo, in una recente comunicazione tramite social network.

Le speculazioni riguardanti possibili riedizioni dei titoli originali per PS2, alimentate nelle ultime settimane da rumor sempre più insistenti, hanno fatto credere che gli originali God of War - quelli considerati da molti fan come i veri giochi di Kratos in cui era ancora cattivo e puro, nonché pronto a dispensare amore in quick time event a giovani donzelle, e non come i videogiochi di oggi "censurati", signora mia - potessero tornare in versione rimasterizzata.

Tuttavia, Santa Monica Studios ha deciso di raffreddare gli ormoni impazziti dei veri videogiocatori per il giovane Kratos.

«I pantheon si scontrano! Siamo così emozionati di portare una selezione del cast greco e norreno per questo panel del 20° anniversario di God of War, dove rifletteremo sugli ultimi due decenni della serie. Con una formazione così stellare e tutta l'attesa che abbiamo visto intorno all'anniversario, vogliamo essere chiari sul fatto che non ci sono annunci pianificati per questo evento. Se riesci ad accaparrarti un biglietto, ci piacerebbe vederti alla Gallery Nucleus per unirti ai festeggiamenti il ​​22 marzo!»

C'è da dire che, volendo fare i detective della situazione, emerge un elemento interessante: la formulazione della smentita si riferisce specificatamente all'evento e non esclude categoricamente che Santa Monica Studio possa fare un annuncio attraverso altri canali ufficiali online.

Questo lascia uno spiraglio di possibilità per chi vuole ancora credere che un annuncio sia imminente, solo non durante il panel con i doppiatori.

Non ci resta quindi che guardare al futuro di God of War, che potrebbe coinvolgere addirittura l'antico Egitto tornando a recuperare dei vecchi concept scartati.