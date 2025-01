PlayStation Store svela i giochi più scaricati del 2024: ecco la classifica completa

Forse con qualche settimana di ritardo rispetto a quanto fosse lecito aspettarsi, Sony ha svelato ufficialmente le classifiche di vendita ufficiali di PlayStation Store per tutto lo scorso anno, includendo sia PS5 che PS4.

La classifica completa, che potete trovare anche al seguente indirizzo, ci permette di avere un'idea di quelli che sono stati i gusti del pubblico "mainstream" durante lo scorso anno, ma vi anticipiamo fin da subito che troverete ben poche sorprese nelle top.

Di seguito troverete le top 20 ufficiali di PlayStation Store per il 2024: per la nostra analisi, abbiamo preso in considerazione i risultati ottenuti sul mercato europeo, che include ovviamente anche le vendite italiane.

PlayStation Store: giochi PS5 più venduti nel 2024

EA Sports FC 25 Call of Duty: Black Ops 6 Grand Theft Auto V Helldivers 2 EA Sports FC 24 Hogwarts Legacy Black Myth: Wukong Sea of Thieves Dragon Ball: Sparking! Zero Call of Duty: Modern Warfare III It Takes Two UFC 5 Astro Bot The Crew Motorfest Marvel's Spider-Man 2 Elden Ring Phasmophobia Cyberpunk 2077 Tom Clancy's Rainbow Six Siege Gran Turismo 7

PlayStation Store: giochi PS4 più venduti nel 2024

Minecraft EA Sports FC 25 Red Dead Redemption 2 Need for Speed Heat A Way Out Grand Theft Auto V EA Sports FC 24 The Forest Batman: Arkham Knight Need for Speed Payback The Crew 2 Kingdom Come: Deliverance Gang Beasts Hogwarts Legacy Fallout 4 Unravel Two Mortal Kombat X Star Wars Battlefront II Call of Duty: Black Ops 6 theHunter: Call of the Wild

Dalle classifiche europee per PS5 e PS4 emergono sicuramente alcuni dati interessanti, come il dominio di EA Sports FC 25 su entrambe le console: è interessante che, nonostante vendite obiettivamente eccellenti, secondo Electronic Arts il titolo calcistico ha deluso le aspettative.

Ma è sicuramente peculiare anche la differenza di vendite per quanto riguarda Call of Duty Black Ops 6, estremamente popolare nella sua versione PS5 (che trovate su Amazon) ma nelle ultime posizioni in classifica per PS4: evidentemente, i fan dello sparatutto ormai si trovano prevalentemente sulle console di ultima generazione.

La migliore esclusiva PlayStation dell'anno è stata senza ombra di dubbio Helldivers 2, che è riuscita a conquistare il quarto posto nelle classifiche europee: un live-service in cui Sony crede molto, avendone annunciato recentemente anche un adattamento cinematografico.

Per quanto riguarda i giochi per PS VR2, troviamo ancora una volta Beat Saber come vincitore incontrastato, seguito a ruota da Pavlov e Arizona Sunshine 2.

Concludiamo la nostra analisi con un breve sguardo al mercato free-to-play: la top 3 europea viene dominata da Fortnite, Roblox e Call of Duty Warzone, ma segnaliamo che sul mercato americano è stato Marvel Rivals a conquistare la medaglia di bronzo.

Un traguardo decisamente niente male, considerando che non sono passati molti mesi dal lancio dell'hero shooter.