PlayStation Store, sconti "Divertimento Continuo" fino all'85%: ecco i migliori

PlayStation Store ha svelato nelle scorse ore il ritorno delle offerte Divertimento Continuo, pensate per chi non vuole mai fermarsi e desidera avere a disposizione tutti i contenuti sui suoi videogiochi preferiti.

In questa nuova promozione, che vi permetterà di risparmiare con sconti che possono arrivare fino all'85%, troverete non solo edizioni complete dei migliori videogiochi, ma anche numerosi contenuti aggiuntivi e DLC da acquistare a prezzi vantaggiosi (trovate gift card per i vostri acquisti su Amazon).

Come sempre abbiamo pensato di venirvi incontro selezionando le migliori offerte disponibili da questa settimana su PlayStation Store: per la nostra selezione ci siamo focalizzati sui giochi completi veri e propri.

Sconti Divertimento Continuo: migliori offerte su PS Store

Alien: Rogue Incursion Deluxe a 37,49€ (anziché 49,99€)

a 37,49€ (anziché 49,99€) Assassin's Creed Origins: Gold Edition a 14,99€ (anziché 99,99€)

a 14,99€ (anziché 99,99€) Assassin's Creed Valhalla: Complete Edition a 34,99€ (anziché 139,99€)

a 34,99€ (anziché 139,99€) Castlevania Anniversary Collection a 3,99€ (anziché 19,99€)

a 3,99€ (anziché 19,99€) Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood a 3,99€ (anziché 19,99€)

a 3,99€ (anziché 19,99€) Crash + Spyro: Bundle Triple Play a 34,99€ (anziché 99,99€)

a 34,99€ (anziché 99,99€) Dead Island 2 Ultimate Edition a 27,99€ (anziché 69,99€)

a 27,99€ (anziché 69,99€) Detroit Become Human: Digital Deluxe Edition a 19,99€ (anziché 39,99€)

a 19,99€ (anziché 39,99€) Dragon Ball Xenoverse 2: Special Edition a 24,99€ (anziché 49,99€)

a 24,99€ (anziché 49,99€) Ghost of Tsushima Director's Cut PS5 a 39,99€ (anziché 79,99€)

a 39,99€ (anziché 79,99€) Goat Simulator 3: Multiversal Traveler's Edition a 23,99€ (anziché 39,99€)

a 23,99€ (anziché 39,99€) Kena Bridge of Spirits: Digital Deluxe a 19,99€ (anziché 49,99€)

a 19,99€ (anziché 49,99€) Maneater a 9,99€ (anziché 39,99€)

a 9,99€ (anziché 39,99€) Marvel's Spider-Man: Edizione GOTY a 29,99€ (anziché 49,99€)

a 29,99€ (anziché 49,99€) Metro Saga Bundle a 14,99€ (anziché 59,99€)

a 14,99€ (anziché 59,99€) MX vs ATV Legends: Deluxe Edition a 55,99€ (anziché 79,99€)

a 55,99€ (anziché 79,99€) Remnant II: Deluxe Edition a 29,99€ (anziché 59,99€)

a 29,99€ (anziché 59,99€) Skyrim Anniversary Edition + Fallout 4 GOTY a 29,69€ (anziché 89,99€)

a 29,69€ (anziché 89,99€) Sniper Elite 5 Complete Edition a 32,99€ (anziché 109,99€)

a 32,99€ (anziché 109,99€) The Callisto Protocol: Digital Deluxe PS5 a 17,99€ (anziché 89,99€)

a 17,99€ (anziché 89,99€) The Jak and Daxter Collection a 19,99€ (anziché 39,99€)

a 19,99€ (anziché 39,99€) The Outlast Trials Deluxe Edition a 17,99€ (anziché 44,99€)

a 17,99€ (anziché 44,99€) Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri a 19,99€ (anziché 49,99€)

a 19,99€ (anziché 49,99€) Uncharted: The Nathan Drake Collection a 9,99€ (anziché 19,99€)

a 9,99€ (anziché 19,99€) Wolfenstein: Alt History Collection a 13,99€ (anziché 69,99€)

Come anticipavamo in apertura, la nostra selezione ha tenuto conto solo delle edizioni che includevano almeno un gioco base, ma esistono tante altre versioni, prodotti singoli e contenuti aggiuntivi che non abbiamo incluso in elenco: vi consigliamo dunque, come sempre, di consultare la lista completa al seguente indirizzo.

Tutte le offerte in questione termineranno il 6 marzo 2025, il che significa che avete circa due settimane di tempo per approfittare di queste occasioni.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che avete ancora una settimana di tempo per approfittare delle offerte proposte con il Pianeta degli Sconti.