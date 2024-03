PlayStation Store, sconti di primavera fino al 95%: ecco i migliori

Da questo momento sono ufficialmente iniziati gli sconti di primavera di PlayStation Store: il negozio digitale per le console di casa Sony sta dunque festeggiando l'inizio di una nuova stagione con tantissime offerte fino al 95%.

Nelle scorse giornate era già stato fornito un accesso anticipato esclusivo per tutti gli utenti iscritti a PlayStation Plus (trovate gift card dedicate su Amazon), ma da oggi 27 marzo le promozioni sono disponibili anche per il grande pubblico, senza bisogno di alcun abbonamento o acquisti aggiuntivi.

Le nuove promozioni primaverili includono alcuni dei più amati videogiochi di terze parti, che includono sia uscite molto recenti — come ad esempio Skull & Bones, Banishers: Ghosts of New Eden o Persona 3 Reload — che grandi capolavori assolutamente imperdibili.

Abbiamo dunque deciso come sempre di selezionare per voi i migliori videogiochi in offerta su PlayStation Store, così da aiutarvi nelle vostre prossime scelte:

Sconti di primavera: migliori offerte su PlayStation Store

Alan Wake 2 a 47,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 20%

a 47,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 20% ARK: Survival Ascended a 35,99€ (anziché 44,99€) - Sconto del 20%

a 35,99€ (anziché 44,99€) - Sconto del 20% Assassin's Creed Mirage a 29,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 40%

a 29,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 40% Avatar: Frontiers of Pandora Gold Edition a 65,99€ (anziché 109,99€) - Sconto del 40%

a 65,99€ (anziché 109,99€) - Sconto del 40% Banishers: Ghosts of New Eden a 47,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 20%

a 47,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 20% Call of Duty: Modern Warfare III Cross-gen a 47,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 40%

a 47,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 40% Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion a 35,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 40%

a 35,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 40% Cyberpunk 2077: Ultimate Edition a 52,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 25%

a 52,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 25% Diablo IV a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50% Football Manager 2024 Console a 40,19€ (anziché 59,99€) - Sconto del 33%

a 40,19€ (anziché 59,99€) - Sconto del 33% Ghost of Tsushima: Director's Cut PS5 a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50% Grand Theft Auto V PS5 a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50% Gran Turismo 7 PS5 a 49,59€ (anziché 79,99€) - Sconto del 38%

a 49,59€ (anziché 79,99€) - Sconto del 38% Hogwarts Legacy PS5 a 37,49€ (anziché 74,99€) - Sconto del 50%

a 37,49€ (anziché 74,99€) - Sconto del 50% It Takes Two a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75%

a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75% Lies of P a 44,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 25%

a 44,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 25% Like a Dragon: Infinite Wealth a 52,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 25%

a 52,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 25% Marvel's Spider-Man Remastered a 34,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 42%

a 34,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 42% Mortal Kombat 1 a 37,49€ (anziché 74,99€) - Sconto del 50%

a 37,49€ (anziché 74,99€) - Sconto del 50% NBA 2K24 Black Mamba a 24,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 75%

a 24,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 75% Need for Speed Heat a 3,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 95%

a 3,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 95% Persona 3 Reload a 52,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 25%

a 52,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 25% Persona 5 Tactica a 35,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 40%

a 35,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 40% Red Dead Redemption 2 a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67%

a 19,79€ (anziché 59,99€) - Sconto del 67% Sackboy: Una Grande Avventura a 29,39€ (anziché 69,99€) - Sconto del 58%

a 29,39€ (anziché 69,99€) - Sconto del 58% Sea of Stars a 24,49€ (anziché 34,99€) - Sconto del 30%

a 24,49€ (anziché 34,99€) - Sconto del 30% Skull And Bones a 53,59€ (anziché 79,99€) - Sconto del 33%

a 53,59€ (anziché 79,99€) - Sconto del 33% Star Wars Jedi: Survivor a 35,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 55%

a 35,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 55% Suicide Squad: Digital Deluxe a 54,99€ (anziché 109,99€) - Sconto del 50%

a 54,99€ (anziché 109,99€) - Sconto del 50% The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition a 14,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 70%

Occorre ovviamente ricordarvi come sempre che questa è soltanto una selezione parziale: sono disponibili tantissime offerte imperdibili, motivo per cui vi consigliamo di consultare la lista completa al seguente indirizzo o direttamente sulle vostre console.

Tutte le promozioni termineranno giovedì 11 aprile alle ore 00.59: avete dunque circa due settimane di tempo a partire da adesso per approfittare di queste occasioni.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che avete pochissime ore per approfittare anche delle altre offerte di PlayStation Store: le selezioni essenziali e la promozione settimanale sulla trilogia di Tomb Raider.