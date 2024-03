PlayStation Store, sconti "Selezioni Essenziali" fino al 95%: ecco i migliori

PlayStation Store ha già reso disponibile la sua nuova line-up di sconti settimanali: da questo momento potete approfittare di grandi offerte con le Selezioni Essenziali, che includono oltre 1300 giochi in offerta.

Grazie alle nuove promozioni potete approfittare di sconti fino al 95% su alcuni dei migliori videogiochi disponibili su PS5 e PS4, anche di recente uscita e che includono giochi esclusivi per le console di casa Sony.

Ad esempio, i fan del calcio non dovrebbero lasciarsi scappare l'offerta su EA Sports FC 24, disponibile con uno sconto dell'80% (se preferite l'edizione fisica, la trovate in offerta su Amazon), ma segnaliamo anche anche sconti su produzioni come Final Fantasy XVI, Assassin's Creed Mirage e Prince of Persia The Lost Crown.

Come sempre facciamo in questi casi, di seguito vi segnaleremo una nostra personale selezione con i migliori sconti di PlayStation Store disponibili da adesso, grazie alle Selezioni Essenziali:

Selezioni Essenziali: migliori giochi in offerta su PlayStation Store

Assassin's Creed Mirage Deluxe a 35,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 40%

a 35,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 40% Assassin's Creed Valhalla a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75%

a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75% Atlas Fallen a 34,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 30%

a 34,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 30% Avatar: Frontiers of Pandora a 47,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 40%

a 47,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 40% Cocoon a 17,49€ (anziché 24,99€) - Sconto del 30%

a 17,49€ (anziché 24,99€) - Sconto del 30% Days Gone a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60%

a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60% Dead by Daylight a 14,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 50%

a 14,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 50% Dead Island 2 a 38,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 45%

a 38,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 45% Deathloop a 13,99€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'80%

a 13,99€ (anziché 69,99€) - Sconto dell'80% Disco Elysium: The Final Cut a 11,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 70%

a 11,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 70% Doom Eternal a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75%

a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75% Dragon Ball Z: Kakarot Legendary a 49,19€ (anziché 119,99€) - Sconto del 59%

a 49,19€ (anziché 119,99€) - Sconto del 59% EA Sports FC 24 a 15,99€ (anziché 79,99€) - Sconto dell'80%

a 15,99€ (anziché 79,99€) - Sconto dell'80% Far Cry 6 a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75%

a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75% Final Fantasy XVI a 47,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 40%

a 47,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 40% Kena: Bridge of Spirits a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60%

a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60% Marvel's Spider-Man GOTY a 29,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 40%

a 29,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 40% Metal Gear Solid V: The Definitive Experience a 11,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 40%

a 11,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 40% Need for Speed Heat Deluxe a 3,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 95%

a 3,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 95% One Piece Odyssey a 27,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 60%

a 27,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 60% Prince of Persia: The Lost Crown a 29,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 40%

a 29,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 40% Rayman Legends a 3,99€ (anziché 19,99€) - Sconto dell'80%

a 3,99€ (anziché 19,99€) - Sconto dell'80% Remnant II: Deluxe Edition a 35,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 40%

a 35,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 40% RoboCop: Rogue City Alex Murphy Edition a 41,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 40%

a 41,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 40% Skyrim Special Edition a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75%

a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75% Stray a 19,79€ (anziché 29,99€) - Sconto del 34%

a 19,79€ (anziché 29,99€) - Sconto del 34% The Dark Pictures Anthology: Season One a 39,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 60%

a 39,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 60% The Crew Motorfest a 34,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 50%

a 34,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 50% The Forest a 5,94€ (anziché 16,99€) - Sconto del 65%

a 5,94€ (anziché 16,99€) - Sconto del 65% Uncharted: The Nathan Drake Collection a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50%

Ricordiamo che questi sono soltanto alcuni esempi: sono disponibili tantissimi altri giochi in offerta, motivo per il quale vi consigliamo di consultarli tutti alla seguente pagina ufficiale. Avete tempo fino al 28 marzo alle ore 00.59 per acquistare questi giochi in offerta.

E se questi sconti non dovessero bastarvi, segnaliamo anche che avete ancora una settimana di tempo per approfittare dei saldi Divertimento Continuo: abbiamo segnalato per voi anche i migliori giochi da acquistare a meno di 10 euro l'uno.