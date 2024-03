Tomb Raider Remastered è già in offerta su PlayStation Store

PlayStation Store ha appena svelato una nuova offerta disponibile solo per questa settimana, scegliendo come nuovo gioco da recuperare una trilogia davvero imperdibile.

La nuova offerta settimanale è infatti particolarmente sorprendente: lo store ha infatti deciso di offrire in sconto a tutti i suoi utenti Tomb Raider I-III Remastered, la raccolta con le prime tre avventure di Lara Croft appositamente rimasterizzate.

Advertisement

Se consideriamo che la trilogia rimasterizzata è uscita soltanto lo scorso 14 febbraio, si tratta di uno sconto decisamente inaspettato: se non avete ancora avuto modo di recuperarla, è la vostra occasione per aggiungerla alla vostra raccolta digitale di videogiochi PlayStation.

PlayStation Store vi offre la possibilità di acquistare Tomb Raider I-III Remastered a soli 22,49€, grazie a uno sconto del 25%: grazie a questa offerta potrete dunque spendere meno di 25 euro (trovate una gift card dedicata su Amazon) per assicurarvi tre giochi che hanno fatto la storia.

Normalmente la trilogia viene offerta al prezzo consigliato di 29,99€, il che significa che solo per pochi giorni potrete approfittare di uno sconto di 7 euro e 50 centesimi sul pacchetto completo.

Ricordiamo che Tomb Raider Remastered include l'intera prima trilogia di Lara Croft e le rispettive espansioni, proponendo anche la possibilità di passare dalla grafica moderna a quella classica poligonale in qualunque momento.

Se volete controllare tutti i dettagli dell'offerta, vi lasciamo alla pagina ufficiale qui di seguito: in alternativa, potete verificare i dettagli direttamente dalle vostre console PlayStation.

Ricordatevi tuttavia che avrete tempo fino al 28 marzo per approfittare di questa occasione: dalla prossima settimana dovrebbe essere selezionato un nuovo titolo con uno sconto a tempo, che vi segnaleremo prontamente sulle nostre pagine.

Nel frattempo, vi ricordiamo che avete ancora una settimana di tempo per dare un'occhiata alle Selezioni Essenziali: per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo anche scelto per voi i migliori giochi acquistabili a meno di 20 euro l'uno.