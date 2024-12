PlayStation Store, nuovi sconti fino al 90% per i TGA 2024: ecco i migliori

The Game Awards 2024 si è ufficialmente concluso nelle scorse ore, e PlayStation ha più di un motivo per festeggiare: il GOTY di quest'anno è infatti Astro Bot, platformer di Team Asobi che è risultato anche il gioco più premiato dello show.

Anche quest'anno, PlayStation Store ha deciso di celebrare l'evento condotto da Geoff Keighley con degli speciali sconti a tema: da questo momento potrete approfittare di offerte fino al 90% su alcuni dei videogiochi più apprezzati su console (trovate gift card per i vostri acquisti online su Amazon).

La selezione include non solo alcuni dei candidati nelle categorie di quest'anno, come i candidati al GOTY Balatro e Final Fantasy VII Rebirth, ma anche diversi titoli che hanno raccolto nomination nelle precedenti edizioni.

Per aiutarvi nelle vostre scelte, abbiamo selezionato per voi alcuni di quelli che riteniamo essere i migliori sconti di PlayStation Store per The Game Awards 2024:

Sconti TGA 2024 su PlayStation Store: le migliori offerte

Balatro a 12,74€ - Sconto del 15%

a 12,74€ - Sconto del 15% Borderlands 3: Next Level Edition a 7,49€ - Sconto del 90%

a 7,49€ - Sconto del 90% Cyberpunk 2077: Ultimate Edition a 45,49€ - Sconto del 35%

a 45,49€ - Sconto del 35% Dragon Age: Inquisition GOTY a 5,99€ - Sconto dell'85%

a 5,99€ - Sconto dell'85% Dragon Age: The Veilguard Deluxe a 69,99€ - Sconto del 30%

a 69,99€ - Sconto del 30% Dragon's Dogma 2 a 39,74€ - Sconto del 47%

a 39,74€ - Sconto del 47% Final Fantasy VII: Remake & Rebirth Deluxe a 77,99€ - Sconto del 40%

a 77,99€ - Sconto del 40% God of War Ragnarok Digital Deluxe a 49,49€ - Sconto del 45%

a 49,49€ - Sconto del 45% Helldivers 2 Super Citizen Edition a 47,99€ - Sconto del 20%

a 47,99€ - Sconto del 20% Like a Dragon: Infinite Wealth Deluxe a 42,49€ - Sconto del 50%

a 42,49€ - Sconto del 50% Metaphor: ReFantazio Atlus 35th Anniversary a 74,99€ - Sconto del 25%

a 74,99€ - Sconto del 25% Metro Saga Bundle a 8,99€ - Sconto dell'85%

a 8,99€ - Sconto dell'85% Neva a 15,99€ - Sconto del 20%

a 15,99€ - Sconto del 20% Persona 3 Reload Digital Deluxe a 59,99€ - Sconto del 40%

a 59,99€ - Sconto del 40% Silent Hill 2 Deluxe Edition a 51,99€ - Sconto del 35%

a 51,99€ - Sconto del 35% Star Wars Battlefront II: Celebration Edition a 3,99€ - Sconto del 90%

a 3,99€ - Sconto del 90% Stellar Blade Digital Deluxe a 69,29€ - Sconto del 23%

a 69,29€ - Sconto del 23% Street Fighter 6 Deluxe Edition a 41,79€ - Sconto del 56%

a 41,79€ - Sconto del 56% The Plucky Squire a 22,49€ - Sconto del 25%

a 22,49€ - Sconto del 25% Unicorn Overlord Edizione Monarch a 41,99€ - Sconto del 40%

La nostra selezione include comunque poco meno della metà dei videogiochi attualmente in offerta, motivo per il quale vi invitiamo a consultare la lista completa al seguente indirizzo.

Vi segnaliamo che si tratta di vere offerte lampo: avrete tempo fino al 17 dicembre per fare vostre tutte queste occasioni.