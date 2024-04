PlayStation Store, nuovi Sconti di Maggio fino al 90%: ecco i migliori

PlayStation Store ha appena inaugurato ufficialmente gli Sconti di Maggio, anche se tecnicamente siamo ancora nel mese di aprile: la nuova line-up di promozioni sostituirà ufficialmente gli Sconti di primavera, che termineranno ufficialmente proprio nelle prossime ore.

L'annuncio è arrivato direttamente tramite il PlayStation Blog ufficiale, che ha svelato anche la lista completa con tutti i giochi già disponibili in sconto.

Sebbene nel post si faccia riferimento a promozioni fino al 75%, un'indagine più approfondita ci svela che esistono giochi in offerta anche fino al 90% di sconto: sono presenti dunque occasioni imperdibili per aumentare il vostro catalogo digitale su PS5 (trovate gift card dedicate su Amazon).

Per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo già selezionato per voi tutti i giochi che non dovreste lasciarvi scappare con gli Sconti di Maggio di PlayStation Store:

Sconti di Maggio: migliori offerte su PlayStation Store

Assassin's Creed Valhalla Complete a 27,99€ (anziché 139,99€) - Sconto dell'80%

a 27,99€ (anziché 139,99€) - Sconto dell'80% Avatar: Frontiers of Pandora a 47,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 40%

a 47,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 40% Batman: Arkham Knight a 3,99€ (anziché 19,99€) - Sconto dell'80%

a 3,99€ (anziché 19,99€) - Sconto dell'80% Control a 7,49€ (anziché 29,99€) - Sconto del 75%

a 7,49€ (anziché 29,99€) - Sconto del 75% Dark Souls Remastered a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50%

a 19,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 50% Detroit: Become Human a 14,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 50%

a 14,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 50% Diablo II: Resurrected a 13,19€ (anziché 39,99€) - Sconto del 67%

a 13,19€ (anziché 39,99€) - Sconto del 67% Doom Eternal a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75%

a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75% Dragon Ball Xenoverse 1 and 2 a 14,39€ (anziché 89,99€) - Sconto dell'84%

a 14,39€ (anziché 89,99€) - Sconto dell'84% Far Cry 6 a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75%

a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75% Final Fantasy XVI a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50% Hi-Fi Rush a 20,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 30%

a 20,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 30% Injustice 2 Legendary Edition a 5,49€ (anziché 54,99€) - Sconto del 90%

a 5,49€ (anziché 54,99€) - Sconto del 90% Kingdom Hearts All-In-One a 43,99€ (anziché 109,99€) - Sconto del 60%

a 43,99€ (anziché 109,99€) - Sconto del 60% L'Ombra della Guerra Definitive Edition a 7,49€ (anziché 49,99€) - Sconto dell'85%

a 7,49€ (anziché 49,99€) - Sconto dell'85% Lords of the Fallen Deluxe a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50%

a 39,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 50% Metal Gear Solid V: The Definitive Experience a 11,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 40%

a 11,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 40% NieR Automata GOTY Edition a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60%

a 15,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 60% Pentiment a 13,39€ (anziché 19,99€) - Sconto del 33%

a 13,39€ (anziché 19,99€) - Sconto del 33% Persona 5 a 8,99€ (anziché 59,99€) - Sconto dell'85%

a 8,99€ (anziché 59,99€) - Sconto dell'85% Prince of Persia: The Lost Crown a 29,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 40%

a 29,99€ (anziché 49,99€) - Sconto del 40% Rayman Legends a 3,99€ (anziché 19,99€) - Sconto dell'80%

a 3,99€ (anziché 19,99€) - Sconto dell'80% Resident Evil 4 a 17,19€ (anziché 39,99€) - Sconto del 57%

a 17,19€ (anziché 39,99€) - Sconto del 57% Skyrim Special Edition a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75%

a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75% Stray a 19,79€ (anziché 29,99€) - Sconto del 34%

a 19,79€ (anziché 29,99€) - Sconto del 34% Tekken 8 a 55,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 30%

a 55,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 30% The Dark Pictures Anthology: Season One a 39,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 60%

a 39,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 60% Tony Hawk's Pro Skater 1+2 a 17,99€ (anziché 44,99€) - Sconto del 60%

a 17,99€ (anziché 44,99€) - Sconto del 60% Yakuza: Like a Dragon a 11,99€ (anziché 59,99€) - Sconto dell'80%

Vi ricordiamo che tutte le offerte degli Sconti di Maggio termineranno giovedì 9 maggio, con l'unica eccezione degli sconti dedicati a Tekken 8, che termineranno invece il 2 maggio.

Se volete consultare tutti i giochi in offerta con gli Sconti di Maggio su PlayStation Store, potete dirigervi comodamente alla seguente pagina ufficiale.