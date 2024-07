PlayStation Store, la nuova offerta settimanale "segreta" è lo sportivo di PS Studios

PlayStation Store ha deciso di non svelare nuove promozioni ufficiali per questa settimana, confermando la disponibilità dei generosissimi sconti sui titoli imperdibili.

Tuttavia, attraverso PS Deals apprendiamo che è stata resa disponibile una nuova offerta settimanale "segreta", dato che le pagine ufficiali dello Store non hanno ancora pubblicizzato nel momento in cui scriviamo questo articolo.

Advertisement

Si tratta di MLB The Show 24, la simulazione di baseball sviluppata direttamente dai PlayStation Studios: il capitolo dedicato all'ultima stagione della Major League Baseball potrà essere vostro con offerte davvero speciali.

Da questo momento potete acquistare l'edizione Standard per PS5 a 49,69€, grazie al 29% di sconto: se preferite invece giocare su PS4, potete acquistare la relativa edizione Standard con il 34% di sconto a soli 39,59€.

Per chi invece vuole accedere all'edizione completa, segnaliamo la disponibilità di uno sconto del 40% sull'edizione Digital Deluxe di MLB The Show 24, che include al suo interno entrambe le versioni PS5 e PS4 in un unico pacchetto.

Significa che questa speciale versione potrà essere vostra a meno di 60 euro (trovate una gift card dedicata su Amazon) e con uno sconto di ben 40 euro: la Deluxe Edition include anche 20.000 Stub, due pack Diamond Choice, cinque pack Gold Choice, 20 pack The Show, un pack Equipment, una doppia ricompensa giornaliera e una skin "mazza atleta di copertina", per iniziare al meglio con i vostri atleti preferiti.

Potete consultare tutti i dettagli anche via browser attraverso le seguenti pagine ufficiali, in base alla versione che più vi interessa:

Come tutte le offerte settimanali, anche questa promozione terminerà il prossimo giovedì: avrete dunque tempo fino al 18 luglio per poterne approfittare.

Se avete invece bisogno di un aiuto per scoprire i migliori sconti disponibili, abbiamo segnalato per voi diverse edizioni Deluxe da recuperare a meno di 15 euro su PlayStation Store.