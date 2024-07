PlayStation Store: le migliori Deluxe Edition a meno di €15

Le promozioni di PlayStation Store vi permettono di acquistare tantissimi tra i videogiochi più apprezzati su PS5 e PS4 a piccolissimi prezzi, e nella giornata di oggi sono stati messi in rilievo in particolare i titoli da acquistare a prezzi molto ribassati.

Ogni settimana appaiono offerte su PlayStation Store e per questo non è semplicissimo districarsi tra i migliori bundle di giochi per PS5 e PS4 che potreste trovare ad un buon prezzo.

Advertisement

Perché sì, ci sono ancora tante persone nel mondo che possiedono una PS4 e non sono passati alla nuova generazione di PlayStation, e oggi abbiamo pensato proprio a tutti loro.

PlayStation Store propone infatti numerosi giochi disponibili a meno di €15 euro l'uno (trovate una gift card dedicata su Amazon): non sentirete il portafoglio particolarmente alleggerito, ma potrete recuperare diverse piccole perle sullo store e anche alcuni titoli che non possono mancare in nessun catalogo che si rispetti.

Di seguito vi proponiamo dunque una nostra personale selezione con le migliori Deluxe Edition che potete acquistare sotto i €15 su PlayStation Store:

PlayStation Store: migliori Deluxe Edition a meno di €15

Monster Hunter Rise PS4 & PS5 a €9,99 anziché €39,99

a €9,99 anziché €39,99 RESIDENT EVIL 2 Deluxe Edition a €12,49 anziché €49,99

a €12,49 anziché €49,99 Raccoon City Edition a €14,99 anziché €59,99

a €14,99 anziché €59,99 STAR WARS Jedi: Fallen Order Deluxe Edition a €14,99 anziché €59,99

a €14,99 anziché €59,99 The Sinking City PS5 Deluxe Edition a €9,74 aniché €64,99

a €9,74 aniché €64,99 Road 96: Mile 0 - Full Journey a €8,09 anziché €26,99

a €8,09 anziché €26,99 Shadowrun Trilogy PS4 & PS5 a €7,99 anziché €39,99

a €7,99 anziché €39,99 Hotline Miami Collection a €4,99 anziché €19,99

a €4,99 anziché €19,99 Furi - Edizione Modore a €9,99 anziché €24,99

Potete trovare su PlayStation Store tantissimi giochi scontati a meno di €15 euro l'uno: la nostra non può dunque che essere una selezione limitata.

Vi consigliamo di consultare il catalogo completo al seguente indirizzo per non lasciarvi sfuggire nemmeno uno di questi giochi a prezzo ridotto, ma vi ricordiamo che dovrete acquistarli entro pochi giorni prima che la promozione finisca.