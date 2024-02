PlayStation Store, la nuova offerta settimanale è uno shooter soulslike

Dopo aver già svelato tante offerte speciali con "La scelta della Critica", PlayStation Store ha scelto di rinnovare anche le promozioni settimanali, con un nuovo gioco appositamente selezionato e disponibile in sconto da adesso.

Il negozio digitale per le console PlayStation ha infatti deciso di offrire in sconto uno dei più sorprendenti soulslike usciti durante lo scorso anno su PS5, con meccaniche da looter shooter e affrontabile in cooperativa online.

Ci riferiamo naturalmente a Remnant II, l'action GDR sviluppato da Gunfire Games e pubblicato da Gearbox: oggi grazie a PlayStation Store potrete approfittare di uno speciale sconto sull'edizione digitale Deluxe (se preferite acquistarlo fisico, lo trovate su Amazon).

Solo per questa settimana potete acquistare la versione Deluxe di Remnant II a 35,99€ invece di 59,99€, con un risparmio del 40% sul prezzo finale.

Questa speciale edizione include, oltre ovviamente al gioco base, anche l'accesso a 3 set armatura provenienti dal primo capitolo della serie: Armatura dell'Anziano, Armatura Radiosa e Armatura Vuota.

Uno degli aspetti più divertenti di questa produzione è la possibilità di affrontare i mondi di gioco in cooperativa con i propri amici, anche se è ovviamente possibile affrontare l'intera campagna anche in solitaria.

I livelli di gioco sono generati proceduralmente, rendendo dunque davvero unica ogni vostra esplorazione: se siete interessati all'acquisto, vi lasciamo con tutti i dettagli alla pagina ufficiale di PlayStation Store.

Ricordiamo che trattandosi solo di un'offerta settimanale, la promozione terminerà giovedì 8 febbraio, motivo per cui vi consigliamo di affrettarvi se siete davvero interessati.

È probabile che la prossima settimana sarà svelata una nuova promozione a tempo limitato: vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine qualora emergessero novità al riguardo.

E restando in tema di novità, cogliamo l'occasione per ricordarvi che nella scorsa serata si è svolto il nuovo evento State of Play: se ve lo foste perso, potete trovare il nostro recap completo con tutti i trailer e gli annunci.