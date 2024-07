PlayStation Store, ecco gli Sconti Estivi fino al 90% per gli utenti PS Plus

PlayStation Store ha anticipato l'arrivo degli Sconti Estivi nelle prossime ore, ma se siete iscritti a PlayStation Plus potrete già accedere in esclusiva ad alcune delle offerte più importanti.

Si tratta di un vero e proprio "accesso anticipato" che il negozio digitale ha pensato di proporre agli utenti iscritti al servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon), che offre sconti fino al 90% su diversi giochi selezionati.

Chiaramente non troverete tutti i titoli che saranno disponibili con gli Sconti Estivi, ma solo quelli che secondo PlayStation Store sono i più importanti e che non dovreste lasciarvi scappare.

Nel caso siate iscritti a PlayStation Plus, di seguito troverete una nostra selezione con le migliori offerte attualmente disponibili:

Sconti Estivi anticipati: migliori offerte su PlayStation Store

Avatar: Frontiers of Pandora a 39,99€ - Sconto del 50%

a 39,99€ - Sconto del 50% Cyberpunk 2077: Ultimate Edition a 52,49€ - Sconto del 25%

a 52,49€ - Sconto del 25% Destiny 2: La Forma Ultima a 37,49€ - Sconto del 20%

a 37,49€ - Sconto del 20% Dragon Ball: The Breakers Special a 9,89€ - Sconto del 67%

a 9,89€ - Sconto del 67% Exoprimal a 19,79€ - Sconto del 67%

a 19,79€ - Sconto del 67% Granblue Fantasy Versus: Rising a 29,99€ - Sconto del 40%

a 29,99€ - Sconto del 40% Jojo's Bizzarre Adventure: All-Star Battle R Ultimate a 33,99€ - Sconto del 60%

a 33,99€ - Sconto del 60% LEGO City Undercover a 5,99€ - Sconto del 90%

a 5,99€ - Sconto del 90% Like a Dragon: Infinite Wealth Deluxe a 55,24€ - Sconto del 35%

a 55,24€ - Sconto del 35% L'Ombra della Guerra Definitive Edition a 7,49€ - Sconto dell'85%

a 7,49€ - Sconto dell'85% Persona 3 Reload Digital Deluxe a 55,99€ - Sconto del 30%

a 55,99€ - Sconto del 30% Persona 5 Tactica: Digital Deluxe a 39,99€ - Sconto del 50%

a 39,99€ - Sconto del 50% SD Gundam Battle Alliance a 17,99€ - Sconto del 70%

a 17,99€ - Sconto del 70% Street Fighter 6 a 29,39€ - Sconto del 58%

a 29,39€ - Sconto del 58% Tekken 8 a 45,59€ - Sconto del 43%

a 45,59€ - Sconto del 43% The Crew Motorfest Cross-gen a 31,99€ - Sconto del 60%

a 31,99€ - Sconto del 60% The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me a 14,79€ - Sconto del 63%

a 14,79€ - Sconto del 63% The Witcher 3: Wild Hunt Complete a 12,49€ - Sconto del 75%

a 12,49€ - Sconto del 75% Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe a 9,89€ - Sconto del 67%

a 9,89€ - Sconto del 67% Under Night In-Birth II Sys: Celes a 24,99€ - Sconto del 50%

In alcuni casi potrebbero essere presenti ulteriori edizioni in offerta, ma per la nostra selezione abbiamo voluto selezionare solo le offerte migliori per ogni singolo gioco disponibili.

Potete consultare tutti i dettagli degli Sconti Estivi direttamente alla seguente pagina, ma vi informiamo che l'accesso anticipato sarà disponibile fino a domani 16 luglio.

Questo perché gli sconti veri e propri dovrebbero poi essere resi disponibili a tutti nella giornata di mercoledì: ovviamente anche in quel caso vi informeremo tempestivamente non appena saranno disponibili tante altre offerte.

Nel frattempo, vi ricordiamo che sono ancora disponibili le offerte sui "Titoli Imperdibili": abbiamo riepilogato per voi i migliori giochi a meno di 10 euro l'uno, per aiutarvi nella vostra scelta.