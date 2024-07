Titoli Imperdibili su PlayStation Store: migliori giochi sotto i 10 euro

In attesa di scoprire quale sarà la prossima promozione settimanale di PlayStation Store, restano disponibili ancora per pochi giorni i Titoli Imperdibili, la linea di offerte pensata per i giochi da non lasciarvi scappare.

Con offerte davvero generose che possono arrivare fino al 90%, potrete trovare non solo alcuni dei migliori tripla-A di recente uscita, ma anche tante perle del passato acquistabili a prezzi particolarmente bassi, che spesso non superano un costo di 10 euro l'uno (trovate una gift card dedicata su Amazon).

Advertisement

Per aiutarvi nella ricerca di queste offerte da non lasciarvi scappare, abbiamo pensato di proporvi una nostra personale selezione con i migliori titoli acquistabili sotto i 10 euro su PlayStation Store.

Titoli Imperdibili - PlayStation Store | I migliori giochi sotto i 10 euro

Assassin's Creed IV Black Flag a 7,99€ (anziché 19,99€)

a 7,99€ (anziché 19,99€) Assassin's Creed Unity a 8,99€ (anziché 29,99€)

a 8,99€ (anziché 29,99€) Batman: Arkham Collection a 7,79€ (anziché 59,99€)

a 7,79€ (anziché 59,99€) Battlefield V Edizione Definitiva a 4,99€ (anziché 49,99€)

a 4,99€ (anziché 49,99€) Burnout Paradise Remastered a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Canis Canem Edit a 8,99€ (anziché 14,99€)

a 8,99€ (anziché 14,99€) Dying Light: Enhanced Edition a 8,99€ (anziché 29,99€)

a 8,99€ (anziché 29,99€) Fallout 4 a 7,99€ (anziché 19,99€)

a 7,99€ (anziché 19,99€) Far Cry Primal a 7,49€ (anziché 29,99€)

a 7,49€ (anziché 29,99€) Hot Wheels Unleashed a 5,99€ (anziché 39,99€)

a 5,99€ (anziché 39,99€) Kingdom Come: Deliverance Royal Edition a 3,99€ (anziché 39,99€)

a 3,99€ (anziché 39,99€) LEGO Marvel Super Heroes 2 a 5,99€ (anziché 59,99€)

a 5,99€ (anziché 59,99€) Lords of the Fallen 2014 a 3,99€ (anziché 19,99€)

a 3,99€ (anziché 19,99€) Mad Max a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Monster Hunter Rise a 9,99€ (anziché 39,99€)

a 9,99€ (anziché 39,99€) Monster Hunter World a 9,99€ (anziché 19,99€)

a 9,99€ (anziché 19,99€) Mortal Kombat X a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 a 9,99€ (anziché 19,99€)

a 9,99€ (anziché 19,99€) Need for Speed Heat a 6,99€ (anziché 69,99€)

a 6,99€ (anziché 69,99€) Overcooked! 2 a 6,24€ (anziché 24,99€)

a 6,24€ (anziché 24,99€) Resident Evil Revelations 2 Deluxe Edition a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Saints Row a 7,49€ (anziché 29,99€)

a 7,49€ (anziché 29,99€) The Last of Us Remastered a 9,99€ (anziché 19,99€)

Come sempre vi ricordiamo che questa è soltanto una selezione parziale dei numerosi sconti disponibili.

Se volete scoprire tutti i giochi e i DLC disponibili a meno di 10 euro con i Titoli Imperdibili di PlayStation Store, potete consultare la seguente pagina ufficiale.