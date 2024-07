PlayStation Store, al via gli Sconti Estivi fino al 90%: ecco i migliori

Dopo averne già anticipato l'arrivo grazie a un accesso anticipato per gli utenti PS Plus, PlayStation Store ha appena reso disponibili tutti i suoi Sconti Estivi, questa volta accessibili anche senza aver bisogno di alcun servizio in abbonamento.

Il negozio digitale ha dunque deciso di riproporre non solo le poche importanti offerte che vi avevamo già anticipato, ma anche una serie di sconti imperdibili fino al 90% tra i tripla-A più venduti: tra questi citiamo ad esempio Modern Warfare 3, Hogwarts Legacy ed Elden Ring, solo per segnalarne alcuni.

Un'ottima occasione dunque per recuperare tanti videogiochi nel vostro catalogo digitale, senza alleggerire eccessivamente il vostro portafogli (trovate gift card PlayStation su Amazon).

Per aiutarvi nella scelta, abbiamo deciso di segnalare per voi come di consueto i migliori giochi in offerta con gli Sconti Estivi di PlayStation Store:

Sconti Estivi: migliori offerte su PlayStation Store

Assassin's Creed Valhalla a 17,49€ - Sconto del 75%

a 17,49€ - Sconto del 75% Call of Duty: Modern Warfare III Cross-gen a 39,99€ - Sconto del 50%

a 39,99€ - Sconto del 50% Cyberpunk 2077: Ultimate Edition a 52,49€ - Sconto del 25%

a 52,49€ - Sconto del 25% Dead Space a 27,99€ - Sconto del 65%

a 27,99€ - Sconto del 65% Elden Ring a 41,99€ - Sconto del 30%

a 41,99€ - Sconto del 30% F1 24 a 47,99€ - Sconto del 40%

a 47,99€ - Sconto del 40% Final Fantasy VII Remake & Rebirth a 82,49€ - Sconto del 25%

a 82,49€ - Sconto del 25% Grand Theft Auto V: Premium Edition a 14,69€ - Sconto del 58%

a 14,69€ - Sconto del 58% Grounded a 23,99€ - Sconto del 40%

a 23,99€ - Sconto del 40% Hi-Fi Rush a 17,99€ - Sconto del 40%

a 17,99€ - Sconto del 40% Hitman World of Assassination a 27,99€ - Sconto del 60%

a 27,99€ - Sconto del 60% Hogwarts Legacy PS5 a 29,99€ - Sconto del 60%

a 29,99€ - Sconto del 60% It Takes Two a 13,99€ - Sconto del 65%

a 13,99€ - Sconto del 65% Lies of P a 35,99€ - Sconto del 40%

a 35,99€ - Sconto del 40% L'Ombra della Guerra Definitive Edition a 7,49€ - Sconto dell'85%

a 7,49€ - Sconto dell'85% Marvel's Spider-Man Remastered a 34,79€ - Sconto del 42%

a 34,79€ - Sconto del 42% Mortal Kombat 1 a 29,99€ - Sconto del 60%

a 29,99€ - Sconto del 60% MotoGP 24 a 41,99€ - Sconto del 40%

a 41,99€ - Sconto del 40% NBA 2K24 Edizione Kobe Bryant PS5 a 7,99€ - Sconto del 90%

a 7,99€ - Sconto del 90% Red Dead Redemption a 34,99€ - Sconto del 30%

a 34,99€ - Sconto del 30% Red Dead Redemption 2 a 19,79€ - Sconto del 67%

a 19,79€ - Sconto del 67% Resident Evil 4 a 29,99€ - Sconto del 25%

a 29,99€ - Sconto del 25% Sea of Thieves a 27,99€ - Sconto del 30%

a 27,99€ - Sconto del 30% Sekiro: Shadows Die Twice GOTY a 34,99€ - Sconto del 50%

a 34,99€ - Sconto del 50% Star Wars Jedi: Survivor a 35,99€ - Sconto del 55%

a 35,99€ - Sconto del 55% Street Fighter 6 a 29,39€ - Sconto del 58%

a 29,39€ - Sconto del 58% Tekken 8 a 45,59€ - Sconto del 43%

a 45,59€ - Sconto del 43% The Witcher 3: Wild Hunt Complete a 12,49€ - Sconto del 75%

a 12,49€ - Sconto del 75% TopSpin 2K25 Cross-gen a 56,24€ - Sconto del 25%

a 56,24€ - Sconto del 25% Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri a 19,99€ - Sconto del 60%

Trovate la pagina ufficiale dedicata agli Sconti Estivi di PlayStation Store al seguente indirizzo: nel momento in cui scriviamo questo articolo purtroppo non sembra includere adeguatamente tutte le reali offerte, ma possiamo confermare che la promozione è già attiva da questo momento.

Trovare anche un'ulteriore selezione con i migliori giochi in offerta sul PlayStation Blog ufficiale, nel caso vi servisse un'ulteriore scrematura: il blog ci segnala anche che gli Sconti Estivi dureranno da oggi fino al 14 agosto, ma segnaliamo che la maggior parte dei titoli resterà disponibile solo fino all'1 agosto.

È probabile dunque che, come accaduto nel caso di altre promozioni estese, tra un paio di settimane saranno disponibili altri giochi in offerta: vi terremo informati sulle nostre pagine qualora emergessero ulteriori promozioni.