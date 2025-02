PlayStation starebbe preparando un evento estivo

La scorsa settimana, Sony ha trasmesso un nuovo State of Play, offrendo uno sguardo su alcuni titoli "minori" in arrivo su PS4 e PS5.

Tuttavia, il futuro delle presentazioni PlayStation potrebbe riservare sorprese più grandi.

Secondo il giornalista Jeff Grubb (via CB), Sony sta ancora decidendo se il prossimo evento, previsto per l’estate, sarà un altro State of Play o un vero e proprio PlayStation Showcase.

La differenza è sostanziale: mentre il primo è solitamente dedicato a titoli più contenuti (anche se quello da poco trascorso è stato un successo), il secondo rappresenta un’occasione per grandi annunci e aggiornamenti sui progetti più attesi.

«Internamente stanno ancora discutendo se rendere l’evento estivo un Showcase o un altro State of Play, ma stanno prendendo seriamente in considerazione l’idea di un Showcase,» ha dichiarato Grubb.

«E se sarà un Showcase, allora significa che avranno molto di cui parlare. A quel punto, ci si potrebbe aspettare di vedere Wolverine e tanti altri giochi previsti per il prossimo anno.»

L’attesa per Marvel’s Wolverine è altissima. Il gioco di Insomniac Games, annunciato nel 2021, è rimasto nell’ombra per anni, salvo riemergere lo scorso anno a causa di una fuga di dati dovuta a un attacco ransomware.

Nel frattempo, sui forum di appassionati è riemerso anche il rumor su un possibile spin-off dedicato a Venom, ipotizzato come un titolo standalone simile a Spider-Man: Miles Morales.

Oltre ai giochi in cantiere, Grubb ha sottolineato un certo malcontento tra i fan per la carenza di esclusive first-party di peso su PS5.

Sony, a suo dire, starebbe ancora attraversando una fase di transizione con molti progetti in fase di sviluppo. Un possibile Showcase estivo - dopo lo State of Play di febbraio - potrebbe quindi servire a dare uno sguardo al futuro e a gettare le basi per un 2026 più ricco di uscite di rilievo.

Insomma, Sony si trova in una posizione delicata: dopo aver dominato le scorse generazioni con una lineup solida e annunci sempre spettacolari, oggi la sua strategia sembra più incerta, anche considerando PS Plus (che trovate su Amazon).

Se davvero arriverà un Showcase, sarà il momento di dimostrare che PlayStation ha ancora grandi progetti in serbo. Perché i giocatori non comprano console per assistere a interminabili attese, ma per giocare. E le promesse, da sole, non bastano più.