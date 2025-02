Il primo State of Play del 2025 ha battuto un record storico, nonostante tutto

L'entusiasmo dei fan PlayStation era alle stelle per l'ultimo State of Play e, sebbene i reveal veri e propri forse non siano stati all'altezza delle aspettative, i numeri hanno dimostrato la grande passione della community.

C'era un'attesa enorme per quello che di fatto è stato il primo evento PlayStation del 2025: la community era estremamente curiosa di scoprire quali giochi attendersi su PS5 nel prossimo futuro, al punto da permettere alla presentazione di battere tutti i record del passato.

Secondo quanto riportato infatti da Stream Charts (via DualShockers), lo State of Play del 12 febbraio 2025 è stato il più visto in assoluto della sua storia, con oltre 2 milioni di spettatori complessivi.

Un dato calcolato non solo dalle visualizzazioni delle presentazioni ufficiali hostate dai canali PlayStation, ma anche da chi ha assistito al tutto osservandole in dirette streaming co-hostate da influencer e content creator.

Nello specifico, si parla di 1.955.586 ore complessive, 2.182.165 di spettatori totali come picco massimo e 1.805.157 spettatori come media: numeri che nessuno State of Play prima d'ora aveva mai raggiunto.

Tra i numerosi annunci dello State of Play, quelli più interessanti sono stati con buona probabilità Soros e l'edizione rimasterizzata di Days Gone (trovate la versione PS4 su Amazon), mentre dal lato third-party si segnalano la data d'uscita di Metal Gear Solid Delta e un focus su Borderlands 4, che presto avrà un altro State of Play a tema.

Tuttavia, molti appassionati avevano ammesso di essere rimasti delusi dalla presentazione, aspettandosi qualche ulteriore annuncio o chiarimento su altri titoli annunciati in precedenza ma di cui non si ha più avuto notizia, come ad esempio Marvel's Wolverine.

In ogni caso, Sony potrà sicuramente dirsi soddisfatta degli incredibili risultati ottenuti dal suo evento, ma che allo stesso tempo non possono che responsabilizzarla per realizzare State of Play che seguano maggiormente i desideri del pubblico.