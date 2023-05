I fan di Final Fantasy VII Rebirth sono in subbuglio, ma c'è un perché

Sony non ha voluto mostrare in alcun modo Final Fantasy VII Rebirth al recente PlayStation Showcase, cosa questa che ha creato non poco disappunto.

Il sequel di Final Fantasy VII Remake (potete trovare Intergrade in forte sconto su Amazon) si è infatti mostrato solo in un primo teaser, per poi sparire dalle scene.

Se nelle scorse settimane sembrava quasi certo Final Fantasy VII Rebirth si sarebbe fatto vedere entro e non oltre la fine del mese di dicembre 2022, a quanto pare le cose sono andate diversamente.

Del resto, sembra che le news sul gioco arriveranno solo quando i tempi saranno realmente maturi, come reso noto tempo fa dal produttore Yoshinori Kitase, il quale aveva dichiarato che spera di poter fornire un aggiornamento sul gioco solo «quando sarà il momento giusto».

Ora, come riportato anche da GamesRadar, i fan di Final Fantasy VII sono in lutto dopo che Rebirth non è apparso allo showcase PlayStation, visto che il gioco di Square Enix era completamente assente dalla presentazione.

Molti utenti Twitter sono davvero arrabbiati per la mancata presentazione: gli appassionati di Final Fantasy VII volevano disperatamente vedere nuovamente in azione la nuova avventura di Cloud e compagni, implorando Square per avere anche solo una minima notizia o uno scorcio del remake, ma tutto ciò non è servito a nulla.

Considerando i lunghi tempi di sviluppo di Final Fantasy VII Remake e il fatto che Final Fantasy XVI uscirà a giugno di quest'anno, la maggior parte dei fan della serie probabilmente non si aspettava di vedere la seconda parte della trilogia Remake nello stesso anno.

Ricordiamo che, a quanto pare, non sarà obbligatorio aver giocato il capitolo precedente per godersi al meglio Rebirth: Square Enix ha promesso che potrà essere giocato anche come il vostro primo Final Fantasy.

Il tutto, dopo aver scoperto per quale motivo il gioco sarà un’esclusiva PS5, dalle parole della stessa Square rilasciate alcune settimane fa.