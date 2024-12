PlayStation premia i migliori giochi in Asia e Giappone

Sony Interactive Entertainment Japan Asia ha annunciato i vincitori dei PlayStation Partner Awards 2024 Japan Asia, premiando i titoli di maggior successo sviluppati nella regione asiatica nell'ultimo anno.

Il prestigioso Grand Award è stato assegnato a tre giochi: Black Myth: Wukong, Elden Ring: Shadow of the Erdtree e Final Fantasy VII Rebirth (che trovate su Amazon).

Questi titoli hanno ottenuto le vendite più elevate a livello mondiale tra ottobre 2023 e settembre 2024, come riportato anche da Gematsu.

L'Excellence Award, riservato ai giochi che vincono il Grand Award per tre anni consecutivi, è stato conferito a Genshin Impact di HoYoverse, confermando il successo duraturo di questo titolo free-to-play.

Tra i vincitori del Partner Award, assegnato ai titoli con vendite e risultati notevoli, spiccano nomi come Dragon's Dogma 2, Honkai: Star Rail, Like a Dragon: Infinite Wealth e Tekken 8.

Lo Special Award è stato conferito a Rise of the Ronin e Stellar Blade, entrambi sviluppati per Sony Interactive Entertainment.

Questi stessi titoli compaiono anche tra i vincitori dell'Users' Choice Award, insieme a Black Myth: Wukong, Final Fantasy VII Rebirth e Like a Dragon: Infinite Wealth, scelti direttamente dai giocatori della regione Asia-Pacifico.

Inoltre, una delle novità di quest'anno è il PlayStation Generations Awards, che celebra i giochi più amati delle precedenti generazioni di console PlayStation.

Tra i vincitori figurano classici intramontabili come Final Fantasy VII per la prima e indimenticabile PlayStation (che ha da poco compiuto 30 anni), Final Fantasy X per PS2 ed Elden Ring per PS4.

Questi riconoscimenti sottolineano la vitalità e l'innovazione dell'industria videoludica asiatica, confermando il ruolo chiave di questa regione nello sviluppo di titoli di successo globale per le piattaforme PlayStation.

Restando in tema di giochi dell'anno e in attesa della cerimonia dei The Game Awards 2024, ora potete scegliere i vostri vincitori con il premio Player's Voice: cliccate a questo indirizzo.