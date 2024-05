PlayStation potrebbe non aver finito con gli annunci

Ieri notte si è tenuto l'ultimo State of Play, un evento da molti definito fin troppo tiepido e privo di guizzi.

Tutte le novità e i trailer relativi ai videogiochi per PS5 e per PlayStation VR 2 (qui il recap) hanno infatti convinto solo in parte.

Ora, come riportato anche da PlayStation Lifestyle, pare però che PlayStation Studios abbia intenzione di presentare altri giochi durante la Summer Game Fest 2024 di giugno.

Se siete quindi tra coloro che sono rimasti delusi dallo State of Play di ieri, non perdete ancora le speranze, visto che potrebbero esserci altri giochi in arrivo dagli sviluppatori first-party di Sony.

Cosa potrebbero portare però i PlayStation Studios alla Summer Game Fest 2024? Il rapporto di cui sopra proviene dal noto e affidabile insider "Midori".

Sebbene il leaker si concentri principalmente sui leak di SEGA e Atlus, che finora si sono rivelati sempre accurati, pare che abbia una certa conoscenza di ciò che sta per arrivare al Summer Game Fest.

Uno dei giochi ipotizzati per l'evento è LEGO Horizon Adventures, recentemente trapelato e confermato da diversi addetti ai lavori.

Il gioco non è apparso allo State of Play di ieri, quindi c'è la possibilità di vederlo all'imminente fiera.

Considerando il rapporto di Hideo Kojima con l'organizzatore dell'evento Geoff Keighley, si ipotizza che anche Death Stranding 2 sarà presentato al Summer Game Fest. Tuttavia, il gioco non è considerato un first-party, anche se Sony è proprietaria dell'IP.

Anche il DLC di Marvel's Spider-Man 2 (trovate il primo capitolo su Amazon) è stato vociferato per un po' di tempo, quindi è possibile che Sony scelga di presentare il contenuto proprio tra pochi giorni. Staremo a vedere.

Nel mentre, a voi lo State of Play di ieri ha convinto oppure no? Se vi va, ditecelo prima di subito nel sondaggio che trovate sulle nostre pagine a questo indirizzo.