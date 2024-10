PlayStation Plus, utente fa una pazzia e si abbona fino al 2048 (ma c'è un perché)

È probabile che molti di voi che leggono queste righe siano abbonati ad almeno un servizio di abbonamento dedicato ai videogiochi.

È ancora più probabile che il costo di questi servizi sia destinato ad aumentare, probabilmente molto presto, stando alla storia recente.

Un abbonato a PlayStation Plus (trovate gift card su Amazon) si è assicurato di non doversene preoccupare per un po', accumulando il proprio abbonamento per un periodo così lungo da essere bloccato al livello più alto del servizio fino al 2048.

L'abbonato, che su Reddit si fa chiamare "On_Reddit_In_Class", ha raccontato di aver acquistato un abbonamento PS Plus a lungo termine tramite il subreddit di PlayStation Plus (via The Gamer).

Nel post originale si legge che l'utente ha deciso di accatastare l'abbonamento per evitare eventuali futuri aumenti di prezzo: è passato più di un anno dall'ultima volta che PlayStation ha aumentato il prezzo di PS Plus, il che significa che potrebbe esserci un altro aumento di prezzo all'orizzonte. Na non per On_Reddit_In_Class.

Il suo PS Plus è stato acquistato e pagato fino al 2048. Anche se quasi certamente risparmierà nel lungo periodo, l'impegno per un servizio così lontano nel tempo richiedeva naturalmente una somma forfettaria in anticipo.

Il fan non ha comunicato l'importo esatto, ma supponendo di aver pagato 79,99 dollari per Essential per 24 anni, il primo passo gli è probabilmente costato poco meno di 2.000 dollari.

Dopo essersi assicurato 24 anni di PS Plus Essential, ha fatto il grande passo passando al Premium, ma a un prezzo fortemente scontato.

L'utente ha condiviso uno screenshot dello sconto Premium che gli è stato offerto, cogliendo al volo l'opportunità di passare da Essential a Premium fino al 2048 per soli 199,99 dollari.

Senza l'enorme sconto dell'89% sul costo dell'aggiornamento per i prossimi 24 anni, passare a Premium per un periodo così lungo sarebbe costato quasi quanto i 24 anni iniziali di abbonamento a Essential.

L'abbonamento a PS Plus Premium durerà ora fino al 7 giugno 2048 e gli è costato circa 2.100 dollari. In realtà, è probabile che gli sia costato un po' meno, dato che nelle risposte hanno fatto notare di aver usato carte omaggio regalate per ridurre ulteriormente i costi.

Abbonamenti ultra ventennali a parte, il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium si è aggiornato con ben 14 nuovi giochi gratis per il mese di ottobre 2024: ecco la lista completa.