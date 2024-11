PlayStation Plus, un cult horror starebbe per tornare gratis

Sembra che Sony stia per aggiungere un’iconica gemma horror alla sua collezione PlayStation Plus, anche se con un leggero ritardo rispetto all’occasione più adatta per il suo arrivo: Halloween.

Non è di certo la prima volta che il servizio in abbonamento per le console Sony (trovate gift card dedicate su Amazon) offre vecchie glorie PS1.

Stando a quanto riportato da Sammy Barker di Push Square, il sito di tracciamento dei prezzi PS Deals avrebbe infatti scovato un interessante dettaglio, portando alla luce un titolo che i fan del genere horror potrebbero presto trovare nel catalogo Premium di PS Plus.

Il titolo in questione è Alone in the Dark 2, un classico del 1996 che ha segnato un'epoca nell’horror su PS1.

Secondo quanto emerso, PS Deals avrebbe “raschiato” i server di Sony, rivelando un'informazione che, seppur non ufficiale, sembra essere piuttosto affidabile.

Anche se non è chiaro come PS Deals sia riuscito a ottenere queste informazioni, non è la prima volta che il sito riesce ad anticipare novità riguardanti i cataloghi Sony.

La data di rilascio prevista per Alone in the Dark 2 sarebbe il 7 novembre, con disponibilità sia su PlayStation 5 che su PlayStation 4.

Tuttavia, sia Push Square che Gematsu - che per primo ha riportato la fuga di notizie - hanno espresso qualche dubbio su questa data.

Barker ipotizza infatti che il titolo potrebbe arrivare nel catalogo PS Plus Premium in un momento imprecisato di novembre, anche se non è chiaro se sarà proprio il giorno 7.

L’arrivo di Alone in the Dark 2 nel catalogo PS Plus si allineerebbe con la recente disponibilità di Alone in the Dark: The New Nightmare, il capitolo del 2001 già reso disponibile a giugno su PlayStation 4 e PlayStation 5.

La disponibilità di un secondo titolo della serie su PS Plus andrebbe quindi a completare un piccolo tributo alla saga, per la gioia degli appassionati di horror classici.

Va notato che il link indicato da PS Deals per Alone in the Dark 2 sul sito di PlayStation Store reindirizza attualmente a una pagina di errore, il che lascia intendere che Sony non abbia ancora finalizzato la comunicazione ufficiale.

Per ora, non ci sono dettagli ufficiali sui prezzi, e probabilmente dovremo attendere ulteriori annunci da parte di Sony: nel mentre, da oggi sono disponibili i giochi gratis di novembre 2024: li avete visti?

Infine, sulle nostre pagine trovate anche delle ricche guide dedicate ai giochi inclusi in PlayStation Plus Extra.