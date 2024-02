PlayStation Plus sta offrendo sconti esclusivi per Extra e Premium

I recenti aumenti di prezzo implementati da Sony su tutti i piani di abbonamento annuale di PlayStation Plus hanno causato forti polemiche tra gli utenti, che avevano minacciato in massa disdette o un ritorno al più semplice piano Essential.

La politica di monetizzazione della casa di PlayStation ha però deciso di ignorare tutte le critiche andando avanti per la propria strada, arrivando perfino a prendere un'altra decisione fortemente criticata: tutti i fan che erano già iscritti non hanno potuto rinnovare il proprio abbonamento a cifre scontate per il Black Friday.

Advertisement

Adesso Sony sembrerebbe però aver cambiato tattica: in queste ore stanno venendo selezionati utenti per poter aderire a sconti speciali sugli abbonamenti PlayStation Plus Extra e Premium, al fine di incentivare gli utenti ad iscriversi ai piani più elevati.

Uno sconto speciale che è arrivato anche a noi — chi vi scrive è iscritto a Essential, ndr — e che ci ha offerto la possibilità di passare a PS Plus Extra o Premium con uno sconto del 33%, valido solo per le opzioni annuali:

Alcuni utenti su Reddit hanno però segnalato di aver ricevuto sconti anche maggiori, arrivati addirittura fino al 44%:

Nel nostro caso, si tratta di un'offerta che Sony ci sta riservando fino all'11 febbraio 2024, ma non è chiaro se le percentuali diverse riguardino test effettuati in base ai paesi di provenienza o se dipendono da quanto a lungo gli utenti siano iscritti al servizio in abbonamento.

Ad ogni modo, sembra evidente che PlayStation stia sondando il terreno con prezzi più appetibili, forse proprio a causa di diverse disdette o passaggi ad abbonamenti inferiori.

Il nostro consiglio è di controllare la vostra e-mail o provare a effettuare il login alla seguente pagina ufficiale: se siete stati selezionati per questo test, dovreste poter passare a un piano più elevato a prezzi speciali.

Resta ovviamente da capire se ciò basterà a convincere i fan più scettici, ma è senz'altro un'ottima notizia per quei fan fortunati che stavano aspettando sconti specifici.

A tal proposito, cogliamo l'occasione per ricordare che tra pochi giorni saranno disponibili i nuovi giochi gratis di PS Plus Essential: riscattate quelli di gennaio, se ancora non l'avete fatto.

Inoltre, nelle prossime settimane dovremmo scoprire il prossimo aggiornamento del Catalogo Giochi di PlayStation Plus Extra e Premium, anche se già sappiamo i giochi che stanno per dirci addio.