PlayStation Plus Premium, un horror PS1 starebbe per tornare gratis

Sembra che un classico survival horror dell'era PS1 sia in arrivo per gli utenti PlayStation Plus Premium.

Una delle novità inserite da quando Sony ha rinnovato il suo PlayStation Plus (trovate gift card dedicate su Amazon) è infatti la possibilità di mettere mano a cult del passato.

Se classici come Parappa the Rapper 2 sono stati inclusi tra i titoli nel catalogo giochi gratis di novembre di PS Plus Premium e Extra, a quanto pare il nuovo anno porterà altrettante chicche.

Come riportato anche su ResetEra, infatti, sappiamo che i classici PS1 che verranno aggiunti al PS Plus Premium dal 16 gennaio includono Rally Cross e Star Wars Episodio 1: La Minaccia Fantasma, ma Sony potrebbe aver accidentalmente fatto trapelare un'altra prossima uscita.

Menzionato sull'account Twitter di PlayStation UK prima di essere prontamente rimosso, il survival horror del 2001 Alone in the Dark: The New Nightmare sembra destinato a risorgere su PS5 e PS4.

Per alimentare ulteriormente le speculazioni, il gioco è stato incluso in un round up sul canale YouTube di PlayStation Access, prima che il video venisse modificato per rimuovere la menzione del gioco Infogrames.

Probabilmente, avrebbe senso lanciare il gioco prima del reboot di Alone in the Dark, che uscirà ufficialmente il 20 marzo prossimo.

Sony non ha ancora fatto un annuncio ufficiale sui giochi PS1 che arriveranno poi, ma il nostro consiglio è di rimanere in zona.

E, tra una partita e l'altra, da pochi giorni gli abbonati si potranno godere anche una serie di film dal catalogo Sony, tra i tanti vantaggi annunciati.

Ma non solo: a partire da alcune ore è stato confermato che Resident Evil 2 e Tiny Tina's Wonderlands sono tra i titoli nel catalogo giochi gratis di gennaio di PlayStation Plus Premium e Extra.

Infine, scopriamo quali sono i giochi che dovreste assolutamente evitare su PlayStation Store, in base ai voti lasciati dai fan.