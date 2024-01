PlayStation Plus, il catalogo giochi gratis di gennaio tra big e JRPG classici

PlayStation Plus Extra e Premium ha svelato i nuovi giochi che entrano nel catalogo giochi gratis di gennaio 2024, e c'è una selezione davvero interessante di videogiochi di ogni tipo.

Una delle novità inserite da quando Sony ha rinnovato il suo PlayStation Plus (trovate gift card dedicate su Amazon) con i nuovi tier di abbonamento Essentials, Extra e Premium.

Advertisement

Tra le novità inserite nel catalogo dei due tier più alti, annunciate poche ore fa dal blog ufficiale PlayStation, troviamo una grande varietà di vidogiochi che spaziano da big assoluti a piccole gemme, fino a grandi classici del passato.



Una selezione ottima anche nell'ottica dei giochi che lasceranno i vari abbonamenti di PlayStation Plus da gennaio 2024, che vi abbiamo già accennato.

Ed ecco i videogiochi che entrano nel catalogo giochi gratis PlayStation Plus di dicembre 2023:

Tiny Tina’s Wonderlands – Next-Level Edition | PS4, PS5

Resident Evil 2 | PS4, PS5

Hardspace: Shipbreaker | PS5

LEGO City Undercover | PS4

Just Cause 3 | PS4

Session: Skate Sim | PS4, PS5

Shadow Tactics: Blades of the Shogun | PS4

Vampire: The Masquerade – Swansong | PS4, PS5

Surviving the Aftermath | PS4

E non mancano neanche i giochi classici, ovviamente, sempre disponibili per gli abbonati a PlayStation Premium:

Rally Cross | PS4, PS5

Star Wars: Episode 1 The Phantom Menace | PS4, PS5

Street Fighter: 30th Anniversary Collection | PS4

Legend of Mana | PS4

Secret of Mana | PS4

Tutti questi titoli sono giocabili gratis a partire dal 16 gennaio prossimo, ovviamente per gli abbonati a PlayStation Plus.

Inoltre, PlayStation svela che alcune serie selezionate di Crunchyroll saranno disponibili per i membri PlayStation Plus Premium/Deluxe tramite Sony Pictures Core dal 15 gennaio in queste regioni aggiuntive: Paesi Bassi, Portogallo, Polonia, Irlanda, Danimarca, Norvegia, Svezia. e Finlandia.

E, tra una partita e l'altra, gli abbonati ora si potranno godere anche una serie di film dal catalogo Sony, tra i tanti vantaggi annunciati.