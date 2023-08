PlayStation Plus: ecco gli 8 giochi che lasceranno il catalogo a settembre

Ogni mese, il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium si rimpolpa di nuovi titoli da giocare, sebbene di tanto in tanto è anche tempo di saluti.

Da quando Sony ha rinnovato il proprio servizio PlayStation Plus (è possibile trovare apposite gift card su Amazon) i vari livelli di abbonamento Essentials, Extra e Premium non hanno comunque mancato di offrire novità.

Difatti, Sony ha da poco svelato i 17 videogiochi gratis al catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium di agosto 2023, con sorprese al day-one.

Ora, però, come ripotato anche da GameRant, la sezione "Ultima occasione per giocare" del PlayStation Store è stata aggiornata, svelando quali giochi PS5 e PS4 lasceranno il catalogo dei servizi a settembre.

Difatti, alle 11 ora italiana del 19 settembre 2023, otto giochi lasceranno PS Plus Extra e Premium. Un titolo extra abbandonerà invece il catalogo il 31 agosto. Eccoli, elencati poco sotto:

Chicory: A Colorful Tale

Death end re;Quest 2

Deathloop

Nidhogg 2

Steep (31 agosto)

Through the Darkest of Times

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands

Watch Dogs

Watch Dogs 2

L'elenco include principalmente alcuni giochi Ubisoft, oltre ad alcuni titoli indie di rilievo come Chicory e Nidhogg 2.

Deathloop è stato aggiunto al PS Plus Extra a settembre 2022, quindi lascerà il servizio dopo un anno. Dato che il titolo in questione è ora di proprietà di Microsoft, la sua uscita da PS Plus non è una grande sorpresa.

Ora, a fronte degli addii, sarà interessante vedere quali titoli verranno aggiunti al servizio il mese prossimo per sostituirli. Fino ad allora, i membri di PS Plus Extra e Premium potranno provare altri 17 giochi, tra cui Lost Judgment, Destiny 2: The Witch Queen, Destroy All Humans 2 Reprobed, Cursed to Golf e altri ancora.

Restando in tema, Sony ha annunciato l'arrivo degli Sconti di Agosto su PlayStation Store, che permettono di trovare numerosi titoli in saldo: vediamo le offerte da vicino.

Ma non solo: il leggendario gioco di corse dalle tinte cyberpunk per la prima PlayStation, Wipeout, può essere giocato gratis su PC via browser.