PlayStation Plus, due picchiaduro storici stanno per arrivare nei giochi gratis

PlayStation Plus continua ad aggiungere giochi alle sue librerie di giochi gratis dedicate agli abbonati, e i prossimi potrebbero essere Tekken 6 e Soulcalibur: Broken Destiny.

Il catalogo di giochi gratis dedicato agli abbonati al servizio, che potete sottoscrivere anche grazie alle card presenti su Amazon, si espande sia con giochi moderni che classici, come sapete.

Advertisement

A volte addirittura dalla prima PlayStation, come svelato di recente grazie ad un inserimento di grandi classici nel catalogo.

E tra quelli che se ne andranno a settembre dal catalogo, altri ne stanno per arrivare da epoche videoludiche abbastanza vicine.

I due picchiaduro di Bandai Namco sono stati infatti scoperti dall'ente di classificazione taiwanese, che ha classificato Tekken 6 e Soulcalibur: Broken Destiny come due titoli del catalogo PlayStation Plus Classics.

Come riporta VGC, l'organo di classificazione ha inserito i due titoli nei cataloghi per PlayStation 5 e PlayStation 4. I picchiaduro potrebbero essere quindi inseriti, prima o poi, all'interno del catalogo di videogiochi classici gratuiti che comprendono varie generazioni tra PlayStation, PS2, PS3 e PSP.

Tekken 6 uscì nel 2009 per PlayStation 3, Xbox 360 e PlayStation Portable, mentre Soulcalibur: Broken Destiny era un porting di Soulcalibur IV pensato in esclusiva per PSP, uscito nel 2009 con l'aggiunta del personaggio di Kratos.

In attesa di una conferma sappiate che, se amate i picchiaduro di quella generazione, i due titoli potrebbero arrivare con relativa certezza all'interno di PlayStation Plus.

Nell'attesa potete cominciare a spulcaire il PlayStation Store con le offerte estive. Sono partite da pochissimo e ci sono delle occasioni interessanti da recuperare.

Se il vostro obiettivo è spendere poco a prescindere, qui potete trovare una selezione dei migliori giochi PlayStation in offerta sullo store digitale a meno di €20.