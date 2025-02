PlayStation Plus Premium avrebbe già svelato un gioco gratis di marzo

Sebbene non sia ancora arrivato un annuncio ufficiale con la lista completa dei titoli in arrivo a marzo, potrebbe essere già arrivato un indizio importante per il primo classico di PlayStation Plus Premium per il prossimo mese.

Come segnalato infatti da Gematsu sui suoi canali social (via PSU), l'ESRB ha infatti valutato nelle scorse ore l'edizione PS5 e PS4 di un altro grande classico, anticipando che potrebbe essere legato proprio al servizio in abbonamento.

Si tratta nello specifico di Wall-E, l'adattamento videoludico del leggendario film d'animazione Pixar, di cui esistono numerose versioni.

È probabile che si tratti della versione PSP o PS2, entrambe curate da Asobo Studio, team oggi conosciuto per l'eccellente saga A Plague Tale.

Se dovessero seguire l'esempio di altri titoli rilasciati su queste due console, come ad esempio Toy Story 3 per restare in tema di adattamenti Pixar, è probabile che venga selezionata l'edizione PSP, anche se ovviamente non è ancora arrivata alcuna conferma in tal senso.

Sia le versioni PS2 che PSP di Wall-E includono ben 24 livelli giocabili, con la possibilità di chiamare altri bot in nostro aiuto utilizzando la musica.

Non possiamo sapere con certezza se il suo arrivo sia previsto a marzo o solo in un mese successivo ma, considerando che è arrivata una classificazione ufficiale, per l'annuncio dovrebbe ormai essere solo una questione di tempo.

Inoltre, ricordiamo che dovrebbe trattarsi di un omaggio per gli utenti iscritti a PlayStation Plus Premium (trovate gift card per iscrivervi su Amazon), dato che solo con questo piano di abbonamento vengono proposti classici dalle prime generazioni delle console Sony.

A tal proposito, se non siete ancora iscritti o volete effettuare un upgrade del vostro piano, vi segnaliamo che sono disponibili offerte molto interessanti per il piano Premium.

Tuttavia, queste offerte non sono valide per chi è già iscritto: una disparità di trattamento che non è stata comprensibilmente digerita da molti fan.