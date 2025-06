Se sei abbonato a PlayStation Plus, da oggi puoi riscattare gratuitamente un gioco che non passerà inosservato: si chiama Fun With the Fitzgeralds e per due settimane è disponibile gratis al 100% (anziché 6,99 euro), sia su PS5 che su PS4.

Cos’è Fun With the Fitzgeralds? È un battle royale a tinte cartoon, dal look volutamente bizzarro che molti hanno già definito un “Fortnite versione Temu” per via del suo stile low-cost e delle meccaniche semplificate. Tuttavia, non si tratta di shovelware né di un asset flip: il gioco ha un’identità propria e — per quanto strana — una sua genuinità.

«Mia figlia di sei anni è una gamer come lo ero io alla sua età, ma molti titoli adatti erano troppo difficili per lei», scrive lo sviluppatore sul PS Store.

«Così ci siamo messi insieme per creare un battle royale semplice e divertente, adatto a tutte le età.»

Curiosamente, il gioco è stato inizialmente annunciato all’interno del programma ID@Xbox, il che rende ancora più particolare vederlo debuttare gratuitamente su PS Plus.

Non è chiaro se la versione PS sia identica a quella Xbox, ma la community già si diverte a confrontare il trailer promozionale originale con il prodotto finale, segno che Fun With the Fitzgeralds potrebbe diventare un piccolo cult per amanti del trash videoludico, in senso affettuoso.

Hai tempo fino al 19 giugno 2025 per riscattare Fun With the Fitzgeralds gratuitamente se sei abbonato a qualsiasi livello di PlayStation Plus (e se non lo sei, trovate gift card su Amazon).

Anche se potrebbe sembrare una barzelletta videoludica, Fun With the Fitzgeralds è in realtà un progetto nato dal desiderio di una famiglia di creare qualcosa di accessibile per i più piccoli.

In un mondo dominato da super-produzioni e grafica ultra realistica, è quasi rinfrescante vedere un gioco che non si prende troppo sul serio.

